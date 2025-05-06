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    移動式神主牌？他拿曬娃「痛包」放媽祖公仔 巧思獲萬人關注

    台灣網友分享，將小尊的媽祖公仔放入透明痛包，方便隨身奉祀與保佑平安。（圖擷取自Threads）

    台灣網友分享，將小尊的媽祖公仔放入透明痛包，方便隨身奉祀與保佑平安。（圖擷取自Threads）

    2025/05/06 23:28

    相關新聞請見：新流行？ 他見學生「包包不直接掛娃娃」 網一看秒懂：愛的表現

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕源自日本的「痛包」（痛バッグ），是許多動漫迷（宅宅）與追星族的必備配件，這類包包不僅能攜帶心愛的周邊外出，還能向外人曬出自己的「推角」。近來有台灣網友分享，將小尊的媽祖公仔放入透明痛包，方便隨身奉祀與保佑平安，小巧思吸引破萬人朝聖。

    據悉，先前有網友在社群平台Threads發文分享，一般民眾購買痛包回家後，大多會放入自己喜歡的各種日本動漫作品、韓國偶像或團體等周邊，而他則是選擇放入精緻小巧的「北港媽祖公仔」，並在外出時將這個痛包隨身攜帶來保平安。同時，網友也強調，自己不會對媽祖做出戲弄等踰矩行為，也提醒未開光過的神像，不要隨意祭拜。

    文章曝光後，吸引高達100多萬人瀏覽，近來白沙屯拱天宮媽祖進香活動，讓貼文再度引起大批網友熱烈討論，「長輩推活」、「比護身符更吸引人！」、「 真·移動式神主牌」、「娃包業務越來越廣闊」、「遶境看到超多類似的」、「娃包要被長輩搶購一空了」、「古代問題也需要現代手段」、「推活跟宗教信仰都是一種偶像崇拜」。

    另有其他信眾特別提醒，並非全台所有媽祖，都允許商家販售自己的「盈利周邊」，還請想要購買類似神明周邊的民眾，先向廟方確認，是否有授權給商家出周邊，避免讓不肖業者假藉宗教名義惡意斂財。

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