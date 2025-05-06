粉紅超跑吸引33萬香燈腳！他疑惑「都不用上班？」 內行人曝實情

白沙屯媽祖10天9夜的徒步進香活動，在今年吸引多達33萬香燈腳隨行，壯觀畫面與相關話題，也不斷在網路上掀起熱議與關注。（資料照）

2025/05/06 21:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖10天9夜的徒步進香活動，今年吸引多達33萬香燈腳隨行，壯觀畫面與相關話題，不斷在網路上掀起熱議與關注。對此，有網友好奇詢問，每年這類宗教活動都能吸引數十萬人參加，讓他疑惑「這些人不用上班嗎？」，貼文一出，意外引起熱烈討論，還釣出不少內行人現身解釋。

一名網友日前在Dcard以「我真的很好奇『不用上班的人』真的這麽多嗎」為題發文，提到他每年觀看大甲媽祖、白沙屯媽祖進香等遶境活動，均有十幾萬人參與，且參加者不僅有退休的年長銀髮族，還有一大群年輕人隨隊步行，讓他感到十分納悶，「這些人都不用上班嗎？還是公司的福利這麽好，可以請假請這麽久呢？」。

請繼續往下閱讀...

該文曝光後，湧入不少自己或親朋好友當過香燈腳的內行人指出，「也有去假日的人，走幾天隨心」、「我們家醫師剛好沒診2天就跑去跟了，然後再回來上夜班」、「別懷疑在地人的信仰，我認識的大甲人，在外地工作都會回去」、「我有朋友全家會為了白沙屯請假去進香，整年特休只用這時候」、「我先生是大甲人！他說他國小的時候只要一繞境，全家都會請假一起去參與，班上到課人數不到一半！」。

也有網友無情吐槽，「到底有多奴，請特休很正常啊」、「自由業的人很多啊，又不是每個人都是社畜」、「我31歲，我就是你口中隊伍的年輕人，請問你沒有特休嗎？」、「你公司不能請假連續3天以上，是公司太爛好嗎？不檢討一下」、「很正常吧！去日本不也都請個3-4天起跳，對信徒來說這很值得請連休啊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法