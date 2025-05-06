中捷紅線延長至后里？ 捷工局：納入可行性研究一併評估

中捷紅線示意圖。（市府提供）

2025/05/06 19:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府宣布捷運要7箭齊發，相當多市議員都希望捷運能延長至自己的轄區，就有議員希望捷運紅線（崇德豐原線）能夠延伸至后里，因為有美光科技及友達上萬名員工，有利於紅線的運量；捷工局表示，將綜合考量都市發展與產業變化，納入可行性研究一併評估。

捷工局指出，目前地方政府推動捷運建設須先將路線納入整體路網並獲中央核備，始得推動。依交通部核備的規劃，捷運紅線（崇德豐原線）為高架路線，全長約11.8公里，設9座車站，止於豐原大道與中正路口。

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捷工局表示，針對延伸至后里區建議，市府將綜合考量都市發展與產業變化，納入可行性研究一併評估。

議員謝志忠表示，崇德－豐原紅線可行性研究經費已核定，於2025年4月23日完成發包，要求市府應儘速完成研究報告，要求市府儘速推動山海環線的「甲后線」，捷運紅線經豐原延伸至后里，強化山海地區交通串聯。

議員陳本添表示，中科后里園區有美光科技，員工達1萬多人，還有友達光電，員工有相當多，后里車站常有民眾抱怨機車亂停，因為到后里上班的民眾很多，市府在規劃捷運紅線，應延伸至后里。

捷工局表示，甲后線原屬山海環線計畫之一，因不屬鐵路立體化範疇，未被納入中央近期審查。交通部建議市府與台鐵公司就營運與財務等議題協商，待取得共識後再提報審查。市府已於今年3月函請鐵道局確認後續程序，現正依意見研議並持續推動甲后線，以完善北台中交通路網。

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