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    中研院院士陳長謙逝世 享耆壽89歲

    中研院院士陳長謙於5日過世，享壽89歲。（中研院提供）

    中研院院士陳長謙於5日過世，享壽89歲。（中研院提供）

    2025/05/06 19:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國際知名化學科學家、中研院士陳長謙今年5月5日在台北逝世，享耆壽89歲，中研院今（6日）指出，陳長謙1997年受前院長李遠哲邀請來台服務，並在國際招生還未獲得重視時，就在中研院創立「台灣國際研究生學程（TIGP）」，為國內高等教育開啟招收國際學生新方向，60歲後的歲月更全都貢獻給台灣。

    中研院表示，陳長謙是傑出的科學家，年少時以神職和科學老師為職志的他，終生都帶著傳教士的精神治學育人，陳長謙以「粒腺體的細胞色素c氧化酶」、「嗜甲烷菌中的微粒型甲烷單加氧酶（pMMO）」此二標竿系統的突破性研究，蜚聲國際，陳長謙率先採用創新的光譜學及生物化學法，探測膜蛋白與金屬蛋白，破解了細胞色素c氧化酶的結構與作用，打開當時科學界的「黑盒子」，成為此領域的世界權威。

    中研院指出，陳長謙還探討如何以高效率將甲烷轉化為甲醇，研究團隊更成功發現甲烷轉為甲醇的催化機制——三銅簇，並開發出全球首個仿生物系統的分子催化劑，可在室溫下將甲烷轉化為甲醇，是甲烷氧化領域的重大突破。

    出生在美國、並在加州理工學院化學與化學工程學系執教長達40年的陳長謙，當年是受李遠哲邀請回台，先擔任中研院化學所所長，之後又擔任學術副院長，更一手創立TIGP，為國內高教開啟招收國際生新方向，中研院於2003年設立陳長謙講座，每年都會邀請一位傑出科學家來台主講，2013年當時還在加州大學洛杉磯校區任教的中研院院長廖俊智就曾受邀回台主講，廖俊智表示，陳長謙畢生致力提攜後進，對學生也非常照顧，更是奠定中研院學術行政制度的關鍵人物。

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