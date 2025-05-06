鹿港生態公園陰森森 彰化擬打造共融空間擺脫「蚊子公園」

鹿港生態公園23年前花費1億元打造，長期被視為「蚊子公園」，對面就是鹿港轉運站與5星級飯店的預定地，目前均已動工。（記者劉曉欣攝）

2025/05/06 20:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕花費1億元打造的鹿港生態公園，23年來始終缺乏人氣，撕不下陰森森的標籤，縣議員施佩妤表示，佔地2公頃生態公園就位於鹿港轉運站、5星級飯店正對面，希望以全齡共融式親子公園方向進行改造，擺脫「蚊子公園」惡名。縣府城觀處表示，目前已著手進行規劃，希望能夠儘快發包與完工。

施佩妤強調，鹿港鎮內的兒童公園、小鹿公園的面積都不大，但人氣超級旺，平日都是家長帶小孩來玩，每到假日更是被觀光客與在地人帶著小孩擠爆了，這代表鹿港鎮需要有更大空間的兒童設施。

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施佩妤指出，鹿港生態公園佔地2公頃，23年前花了1億元打造，因為在公墓更新的用地上，種了5000棵樹，讓民眾都覺得陰森森，最後是又花了數千萬元進行減法工程，移出大量的樹，再把入口的水景牆，以及像是擋土牆的野鳥公寓，通通打掉，連花費千萬元所做的「蝴蝶生態館」玻璃溫室都因為是治安死角，最後打掉所有玻璃，只留下白色鋼架。

由於鹿港生態公園的命運多舛，使用率低，施佩妤強調，生態公園23年來的人氣都拉抬不起來，就應該轉型，由於鹿港沒有特色公園，應該以增加兒童設施為主，打造全年齡都可以使用的共融式遊具，讓生態公園可以起死回生。

縣府城觀處長王瑩琦表示，縣長王惠美也非常關心生態公園，目前已著手進行規劃，朝著共融式目標在廣場進行改造，希望能夠儘快發包與完工。

鹿港生態公園佔地2公頃種了5000棵樹，移出大量的樹木，才讓公園降低陰森森之感。（記者劉曉欣攝）

鹿港生態公園多年來乏人問津，縣府將在廣場注入兒童遊具等共融元素，來增加吸引力。（記者劉曉欣攝）

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