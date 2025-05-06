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    鳥界「紅色法拉利」！ 台灣稀有過境鳥赤翡翠高雄現蹤

    台灣少見稀有過境鳥「紅色法拉利」赤翡翠今於高雄衛武營都會公園現蹤。（台灣野鳥生態調查協會理事長許茂松拍攝）

    台灣少見稀有過境鳥「紅色法拉利」赤翡翠今於高雄衛武營都會公園現蹤。（台灣野鳥生態調查協會理事長許茂松拍攝）

    2025/05/06 19:34

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣少見稀有過境鳥「赤翡翠」今於高雄衛武營都會公園現蹤，因全身羽毛呈現赤紅色，被譽為鳥界「紅色法拉利」，大批鳥友爭相目睹，搶拍美照留下紀念，感到驚喜又驚艷！

    拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，赤翡翠模樣十分可愛，且飛行速度快，身長大約25公分，因全身羽色赤紅被，稱為「紅色法拉利」，是台灣少見稀有過境鳥類，台灣本島和蘭嶼等離島曾出現過，高雄南星計畫區也曾現蹤。

    黃蜀婷指出，赤翡翠在琉球群島、日本為普遍夏候鳥，但在台灣卻很稀少，有資訊顯示赤翡翠可能採由菲律賓經台灣東海岸外海，便直飛至琉球諸島嶼的飛行路線，目前正值過境期。

    鳥友今到衛武營都會公園拍鳥，意外發現赤翡翠蹤跡感到驚喜，鳥友們透過群組獲悉赤翡翠消息，40至50人一窩蜂來到衛武營都會公園，大家爭相目睹嬌客模樣，搶拍美照留下紀念，感到興奮又驚豔！

    黃蜀婷說，赤翡翠喜歡單獨生活，有時邊飛、邊鳴叫，鳴聲清脆洪亮，偏愛居住森林茂密地區，通常捕食魚類、甲殼類和大型昆蟲，雖然生活在少水地區，也會捕食青蛙和其他兩棲動物，凸顯衛武營都會公園生態豐富。

    台灣少見稀有過境鳥「紅色法拉利」赤翡翠今於高雄衛武營都會公園現蹤。（台灣野鳥生態調查協會理事長許茂松拍攝）

    台灣少見稀有過境鳥「紅色法拉利」赤翡翠今於高雄衛武營都會公園現蹤。（台灣野鳥生態調查協會理事長許茂松拍攝）

    台灣少見稀有過境鳥「紅色法拉利」赤翡翠今於高雄衛武營都會公園現蹤。（台灣野鳥生態調查協會理事長許茂松拍攝）

    台灣少見稀有過境鳥「紅色法拉利」赤翡翠今於高雄衛武營都會公園現蹤。（台灣野鳥生態調查協會理事長許茂松拍攝）

    大批鳥友齊聚衛武營都會公園搶拍赤翡翠美照。（拍鳥俱樂部鳥友顧靜山提供）

    大批鳥友齊聚衛武營都會公園搶拍赤翡翠美照。（拍鳥俱樂部鳥友顧靜山提供）

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