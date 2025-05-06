桃園動保園區認養犬貓 享免費疫苗、投藥及火化服務

民眾自桃園市動保園區認養犬貓，除了醫療保險補助，動保處再提供疫苗、投藥、免費團體火化。（動保處提供）

2025/05/06 18:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為提高動保園區認養率，桃市府動物保護處表示，除了原有的寵物保險補助，即日起凡自桃園市動物保護教育園區認養犬貓，包含南昌動物保護教育園區及動保處合約衛星認養站，將提供終身免費狂犬病疫苗預防接種、2年免費傳染病疫苗預防接種，及半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥，未來寵物離世時，也可向動保處免費申請團體火化。

動保處長王得吉表示，原本即提供從桃園市動保園區認養犬貓的飼主，認養第1年可向動保處申請寵物保險補助，最高可補助3000元，今年再擴大認養動物的福利措施，除了免費傳染病預防措施，還有免費遺體火化服務，其中，半年內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥，以動保處提供項目為準，特定品種犬貓如不適用則不建議，希望鼓勵更多民眾願意到動保園區認養犬貓，支持領養、不棄養，也歡迎過去的認養人帶犬貓「回娘家」，到動保園區為愛犬愛貓進行預防接種等服務。

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王得吉表示，欲辦理上述福利措施的飼主，請攜帶所認養的犬貓前往動保園區，相關福利措施以現場提供為主，動保處也保留福利內容調整的權利，飼主可事先洽詢桃園市動保園區詢問相關訊息。

民眾自桃園市動保園區認養犬貓，除了寵物保險補助，動保處再提供疫苗、投藥、免費團體火化。（動保處提供）

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