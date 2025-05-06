澎湖高中職萬元助學金 520與端午敬老金同步發放

澎湖縣長陳光復頒發高中職補助金，宣布教育補助最後一塊版圖完成。（記者劉禹慶攝）

2025/05/06 17:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣最後一塊教育補助版圖，今（6）宣布補齊，高中職每年萬元津貼，將於5月20日與端午敬老津貼同步發放，完成幼兒出生至研究所系列教育補助，由縣長陳光復領軍，副縣長林皆興、秘書長楊書舜、教育處長林長安及議員歐中慨等人共同宣布喜訊。

澎湖縣政府積極推動「高級中等學校學生就學津貼」政策，針對就讀澎湖所轄高級中等學校學生提供實質補助，協助學生安心就學、家長無後顧之憂。在澎湖縣議會支持下，今年終於實現，計有1700餘名高中職學生受惠，現場國立馬公高中、澎湖高級海事水產職業學校也派出學生代表，象徵澎湖社會福利政策邁向新里程碑。

請繼續往下閱讀...

陳光復表示，孩子是教育的核心，因此澎湖縣政府始終秉持「以學生為本」的施政理念，在財政零負債的情況下，持續投入資源，將教育列為優先發展領域。此次就學津貼政策，每位學生每學年可獲得1萬元補助金，分上下學期核發，每學期5000元，以補助午餐費、學雜費及交通圖書劵。

由於澎湖縣地方稅收每年僅6億多元，但全套由出生至年老的社會福利支出，卻高達7億多元，外界擔憂排擠其他建設經費。陳光復自豪表示，取之於民、用之於民，不僅建設照做，同時澎湖縣政府還減債，讓澎湖縣民普遍享受社會福利照顧，打造澎湖成為適宜人居的天堂。

澎湖社會福利支出，完成由出生至年長全套服務。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法