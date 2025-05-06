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    中市議員籲因應公車暴力安裝緊急按鈕 交通局：一輛公車已試辦

    市議員黃佳恬要求公車要安裝緊急求救鈕。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃佳恬要求公車要安裝緊急求救鈕。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/06 17:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應公車暴力事件，中市議員黃佳恬表示，公車雖然可隨時靠邊停，但是有些公車路線是無法隨時停靠，她要求交通局在公車安裝緊急按鈕，可在車輛前後LED顯示器即可顯示求救訊息，以保障駕駛及乘客的安全；交通局長葉昭甫表示，目前已請台中客運一輛公車試辦，若成效不錯，再擴及人潮量多的路線的公車。

    市議員黃佳恬表示，去年10月台中有1名25歲男子，在上午10點，跑到台灣大道餐廳踹門偷刀，還走到對面BRT公車站，拿刀抵住1名女子，女子大叫，男子隨即搭公車逃跑到火車站，拿刀亂揮，被警方「大外割」壓制。

    黃佳恬表示，這名男子當時還持刀坐公車，萬一此人突然又拿刀恐嚇車上乘客，該當如何?她日前就有要求在公車裝上公車安裝緊急求救鈕，目前進度如何?

    交通局表示，已請台中客運試辦於車輛內駕駛座旁裝設緊急按鈕，司機按下緊急按鈕後，車輛前後LED顯示器即可顯示求救訊息，如SOS，對外爭取應變時間，保障司機及民眾人身安全。

    黃佳恬建議，若遇到危機，從LED顯示器顯示出來，不要只有SOS，可用中文來求救。

    台中市交通局試辦台中客運一輛公車安裝緊急按鈕，緊急時可在車後LED燈顯示SOS。（市府提供）

    台中市交通局試辦台中客運一輛公車安裝緊急按鈕，緊急時可在車後LED燈顯示SOS。（市府提供）

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