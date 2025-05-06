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    2025全國專題競賽 高市三民家商觀光、幼保科獲雙冠軍

    三民家商觀光科學生以「門內乾坤玩手遊、神來繪出碳築跡」，獲2025全國專題競賽餐旅群第1名。（三民家商提供）

    三民家商觀光科學生以「門內乾坤玩手遊、神來繪出碳築跡」，獲2025全國專題競賽餐旅群第1名。（三民家商提供）

    2025/05/06 17:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年全國專題製作競賽成績出爐，高雄市立三民家商觀光科團隊的左區舊城「見城計劃」走讀與減碳作品、幼保科團隊的幼兒情緒控管課程教材，分獲餐旅群及家政群第1名。

    全國專題製作今年於5月2至4日在台灣師範大學舉行，三民家商觀光科已經是連續10年獲獎，其中7次獲冠軍，幼保科則是連續7年獲獎、2次勇奪國冠軍。

    觀光科參賽學生方子悅、柳品妍、林子硯、胡恩瑜，在指導老師陳佳妏與許如玲帶領下，創造「門內乾坤玩手遊、神來繪出碳築跡」作品，自行設計手遊、繪本、桌遊、減碳人格測驗、淤泥擴香石與短影音行銷等多元形式，打造出以「慢遊見城走讀」與「看見碳築跡體驗」為核心的減碳教育活動，並獲得餐旅群第1名。

    幼保科團隊則在指導老師王婕芸的帶領下，參賽學生李映慧、李婉瑄、黃子馨、楊淇喻、蘇珮瑜發揮創意與教育熱情，以主題「情緒SO EASY，社交不LONELY」奪得全國第1名，作品以SEL（社會情緒學習）為基礎，設計出一套完整且實用的教學方案， 制作多項輔助教學道具，幫助教師與家長面對幼兒情緒時控管，以及協助社教溝通等。幼保兒另以「桌桌藏滋味—小小辦桌文化傳承人」獲得佳作。

    三民家商幼保科全國第1名作品「情緒SO EASY，社交不LONELY」。（三民家商提供）

    三民家商幼保科全國第1名作品「情緒SO EASY，社交不LONELY」。（三民家商提供）

    三民家商幼保科研發「高雄辦桌文化」教具與繪本得到全國佳作。（三民家商提供）

    三民家商幼保科研發「高雄辦桌文化」教具與繪本得到全國佳作。（三民家商提供）

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