建立托育支持網 台南5年內再增7處親子悠遊館

台南市規劃於今年至2029年間再增設7處親子悠遊館，擴大服務涵蓋範圍。（台南市政府提供）

2025/05/06 17:14

〔記者王姝琇／台南報導〕為強化友善育兒資源，市長黃偉哲表示，期盼今年啟動的親子悠遊館建設能如期如質完成，並透過親子悠遊館建立完善托育平台，讓更多家長帶著孩子來學習成長。目前台南已設置12處親子館，並規劃於今年至2029年間再增設7處，進一步擴大服務涵蓋範圍。

黃偉哲今天聽取社會局專案報告，報告指出，截至今年3月底，台南市未滿3歲的兒童有近3萬人，其中約7成兒童是家長自行照顧。黃偉哲強調，為提升對育兒家庭的照顧，市府近年持續擴大推動親子悠遊館、定點臨托及育兒指導等多元服務，進而希望能以親子館完善托育支持系統。

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社會局副局長葉誌明提到，台南市自2013年設立首座親子悠遊館以來，目前全市已設置12處，並規劃於今年至2029年之間再增設7處，進一步擴大服務涵蓋範圍。各館依特色主題設計空間，如積木館、沙遊館、魔法繪本館等，提供適齡教玩具與圖書資源，服務對象為台南市7歲以下兒童與照顧者，同時兼具社區宣導、親職講座與外展服務等功能，年服務約36萬人次。

葉誌明進一步表示，2022年起市府推動定點臨時托育服務，截至目前設有18處定點，提供新手父母補充性的托育選擇，去年收托達986人次。另外，也提供育兒指導服務，派遣專業指導員到宅提供教養支持，並以脆弱家庭為優先，統計去年服務戶數較前一年成長45.6％。

2023年至2024年期間，台南市親子悠遊館提供的發展篩檢、定點臨托、親子活動等多項服務，服務量能皆呈現穩定成長。葉誌明表示，未來也將持續擴充據點、培訓專業人力，讓每個孩子都能在友善、安全的環境中成長。

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