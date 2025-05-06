高鐵延伸宜蘭 鐵道局補件拚第3季通過環評

高鐵延伸宜蘭計畫進入環評階段。示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/05/06 17:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕高鐵延伸宜蘭計畫進入環評階段，專案小組昨（5日）要求補件。交通部鐵道局今（6日）說明，會盡快修訂補件送環境部，希望第3季通過環評大會；目前也正同步進行綜合規劃，預計第3季報交通部，由交部報院核定。

前交通部長賀陳旦昨天質疑，高鐵延伸宜蘭路線對宜蘭影響人數及範圍遠大於雙北，交通部僅辦1場公聽會，只想趕快走完程序，北宜直鐵換高鐵「根本就是斬斷台鐵生命線及發展」，直鐵可實務性解決宜蘭交通問題，高鐵變動情形遠大於直鐵對於環境的衝擊。

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對於斬斷生命線一說，鐵道局副局長呂新喜今天出席例行記者會表示，軌道系統要從整體路網來看，而不是單獨偏向高鐵或台鐵，各種運具有其市場定位及功能分工，相輔相成，西部高鐵通車後，台鐵生命線也未因此斷了。

至於高鐵延伸宜蘭未經可行性評估的質疑，呂新喜說明，行政院2011年函示，於當時北宜新線方案，評估各項運具可能方案，並進行環境評估及綜合評估，但後來因環境及效益問題，沒推動直鐵方案，2019年則考量推動高鐵具備效益，改採高鐵方案，續行規劃及環評作業。

鐵道局根據高鐵方案，2024年陳報行政院階段性報告，但並非可行性評估報告。呂新喜解釋，階段性報告400多頁內容，比可行性評估還詳細，並重申全案來龍去脈，強調鐵道局依循行政院函示進行後續推動。

對於外界要求再開公聽會，而非民眾反映無用的說明會，呂新喜表示，環評階段就已召開公聽會，而民眾希望的公聽會，可能是針對詳細路線的討論，但現階段並無詳細路線定案，要待後續程序才有，等路權圖出爐、須用地取得，屆時就會向百姓說明。

而地質下陷疑慮，呂新喜表示，先前即了解宜蘭地質狀況並參考過去國五資料，不會有地層下陷的問題。

昨天環評專案小組審議，專案小組審查委員提出意見。呂新喜表示，已動員積極進行資料補充與修訂，儘速再提專案小組審查，希望第3季通過環評大會。

至於綜合規劃，呂新喜說，現正同步進行中，預計第3季報交通部，屆時將由交通部報行政院核定，若順利核定，將進入基本設計、經費審議、細部設計等過程，最後發包施工。

高鐵延伸宜蘭線目前在環評及綜合規畫階段。（交通部提供）

高鐵延伸宜蘭計畫，交通部鐵道局副局長呂新喜表示，希望第3季通過環評大會。 （記者蔡昀容攝）

北宜直鐵繞過翡翠水庫集水區產生時間減少效益不足等問題，後來沒有推動，改為高鐵方案。（交通部提供）

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