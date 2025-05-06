今深夜起鋒面來襲中部以北有較大雨勢 週末還有一波

降雨預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/06 17:11

〔記者林志怡／台北報導〕鋒面今晚來襲，全台有雨。中央氣象署指出，今日深夜至明日白天受鋒面影響，全台降雨機率增加，且中部以北可能有局部較大雨勢出現，週四、週五短暫恢復好天氣後，週末將再有另一波鋒面靠近，且週六、週日全台都有短暫陣雨或雷雨，直到下週一才會逐漸趨緩。

中央氣象署預報員黃恩鴻說明，今日深夜至明日白天是台灣受鋒面影響最明顯的時候，各地降雨機率增加，且中部以北、宜蘭、花蓮等雨勢明顯，並有機會出現局部大雨，其他地區則有短暫陣雨。

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週四、週五因鋒面向北遠離，台灣轉為偏南風的環境，感受溫暖至悶熱，其中週四各地多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨，另大台北、基隆北海岸、宜蘭地區有零星短暫陣雨，週五各地則呈現多雲到晴，有局部短暫雷陣雨的天氣。

不過，黃恩鴻提醒，週五深夜有另一波鋒面接近，北部地區、基隆北海岸慢慢有零星短暫陣雨出現，週六、週日全台有短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭地區雨勢較持續明顯，有局部大雨發生機率。

黃恩鴻說，隨著下週一鋒面抵達巴士海峽，各地降雨趨緩，轉為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，下週二台灣周邊則轉吹東南風，僅迎風面的東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

針對氣溫方面，明日因鋒面通過，各地有雨且風向轉東北風，北台灣整日濕涼，全日氣溫約22至24度，中南部白天氣溫仍有27至30度；週末北台灣氣溫與明日差不多，但夜間清晨氣溫僅20出頭，中部、南部則因降雨範圍較廣、降溫較明顯，中部約25至26度，南部約28至29度。

溫度預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

預測天氣圖。（圖為中央氣象署提供）

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