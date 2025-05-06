鋒面觸台3縣市大雨特報！最新雨勢預報圖曝 揭降雨高峰時間點

明鋒面滯留台灣上空，會是這一波的降雨高峰，尤其凌晨至上午期間「台北至苗栗、宜蘭」有較大雨勢的訊號。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/05/06 17:03

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面抵達台灣北端，大氣環境漸漸變得不穩定，加上午後熱力作用，氣象署已經針對花蓮、台東地區及南投山區發布大雨特報，預估明（7日）鋒面滯留台灣上空，將是這一波的降雨高峰。

氣象署今下午4點30分針對南投縣山區、花蓮縣、台東縣發布大雨特報；氣象署指出，受鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花東地區及南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。

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氣象署提醒，這波鋒面的雨勢預估在半夜至明天上半天最明顯，各地降雨機率增，尤其中部以北及宜、花地區可能有短延時強降雨，並伴隨雷擊及強陣風，局部有大雨發生的機率，晚上之後請留意天氣的變化。

氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」PO出定量降水預報圖指出，明鋒面滯留台灣上空，會是這一波的降雨高峰，尤其凌晨至上午期間「台北至苗栗、宜蘭」有較大雨勢的訊號，台中以南以及花東地區的雨勢大小，需視雷雨帶發展情形而定，變動較大，民眾明上班上學通勤務必注意天氣狀況。

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