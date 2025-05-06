高市大樹百年古井封閉70年 獲「神諭」將再度啟用

百年古井座落在無水寮北極殿廟埕。（記者洪臣宏攝）

2025/05/06 17:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區一座300餘年古井封閉70餘年，今年獲開封啟用「神諭」，經打開封蓋，發現井內竟然還有水，地方振奮。古井可望再度啟用，但這次不再是供取水，而是將爭取古蹟活化，成為地方文資「活水」。

水寮里無水寮北極殿廟埕有座百年古井，長年以鐵欄杆圍起，廟方去年6月間展開主體建築整修工程，今年請示主祀玄天上帝古井處置，獲得重新啟用神諭。古井近日重見天日，目視井壁大致完好，經測量有23米深，令人稱奇的是，古井封閉超過一甲子，竟然沒有乾涸。

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水寮里里長史榮瑞表示，清雍正年間就有無水寮地名，先人建「公厝」（無水寮北極殿前身）奉祀媽祖，同時鑿井供居民使用。他說，將與廟方委請專業人士探查井內是否有沼氣及水文狀況，做為開發依據。

無水寮北極殿管委會副主委謝清泰說，古井因自來水普及而停用，當時的長輩怕小孩子失足墜落，將它封閉了70餘年，後續引發一些鄉野傳奇。他表示，目前規劃在古井蓋一座龍頭噴水池，且融入廟宇特色。

高雄市義民爺文化協會理事長張淡英指出，水井若長期不抽水，滲水層會阻塞，水脈隨之移位，而該座水井地下水原本來自高屏溪伏流水，有希望能死水變成活水。

水寮里公厝原主祀媽祖，無水寮北極殿60年前興建後，改主祀玄天上帝，仍維持奉祀媽祖傳統。整修工程預計明年完工，廟方規劃明年農曆三月初一循古禮入廟，並在之前完成古井活化工程。

百年古井深不見底。（圖由張淡英提供）

廟方委請業者開封古井。（圖由張淡英提供）

無水寮北極殿正進行整修工程，廟前古井可望成為文資「活水」。（記者洪臣宏攝）

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