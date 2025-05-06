4年前戲碼又來了？鹿港農會總幹事難產 梁竣傑將捲土重來

彰化鹿港農會前總幹事梁竣傑因一票之差落拜，決定捲土重來，再挑戰一次。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/05/06 16:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣基層農會3月間完成改選，但鹿港鎮績優總幹事梁竣傑以一票之差，未獲得聘任。梁竣傑今天（6日）接受記者訪問表示，將會捲土重來，再試一次；而前理事長張家堂也受訪強調，將推出兒子張恆源，讓年輕人接受挑戰。

縣府農業處表示，鹿港鎮農會總幹事遴選候聘人重新登記作業，今天起在網站、公布欄及本縣各級農會辦理公告，將從5月20日至5月26日上班日上午9點到下午3點受理登記，登記時，應親自辦理，文件不齊全，不予受理登記。

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由於梁竣傑未獲續聘，其職務由會務主任王慶昌代理，梁竣傑目前在彰化縣肉品市場上班。針對以些微票數未獲續聘，梁竣傑指出，這是農會總幹事的遴聘規則，這次他會辦理候聘登記，再次挑戰。

而4年前力挺梁竣傑登記候聘的，正是當年的農會理事長張家堂，雖然張家堂今年不再挑戰理事長，但因雙方分道揚鑣，張家堂決定推出32歲的兒子張恆源來登記候聘，讓有想法的年輕人進入農會來大展身手，張恆源的妹妹張愉婕不只是美女代表，年紀輕輕已經2連霸的鹿港鎮代表。

鹿港鎮農會這次選舉簡直是4年前的翻版，4年前的績優總幹事紀呈聰以1票之差未獲續聘，當年理事長張家堂力挺農會員工梁竣傑登記遴聘，紀呈聰則捲土重來仍再次吞敗，由梁竣傑順利獲聘；這次，原本梁竣傑掌握較多的會員代表，卻在最後選舉理事，因為1張廢票扭轉情勢。因此，梁竣傑能否挑戰過關，高度受到各界注目。

縣府指出，農會總幹事遴聘作業有「績優保障」，也就是當現任總幹事是績優總幹事的話，有意的挑戰人選在資格審查、面試必須拿下90分才能取得遴聘資格；可是，如果績優總幹事沒有獲得續聘，第2次辦理聘任總幹事作業時，前任的績優總幹事本來就是合格人選，還是可以登記遴聘，只是這次就沒有「績優保障」，挑戰者只要拿到70分，就可以取得遴聘資格。

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