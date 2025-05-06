賞鳥季來臨 新北市高灘處推薦都會區最佳觀賞秘境「在這裡」

新海人工濕地與新月橋形成著名的拍照和賞鳥景點。（新北市高灘處提供）

2025/05/06 16:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕時序進入春夏，新北市大漢溪人工濕地內不僅花兒陸續綻開，各式各樣鳥類也展開雙翅迎接春夏的到來，此時是最佳的賞鳥季節，現階段已聚集多種低海拔野生鳥類，其中包括常見的紅冠水雞與台灣八哥等，歡迎喜愛賞鳥及生態攝影的民眾前來尋找驚喜。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌指出，紅冠水雞（Gallinula chloropus）是一種常見於濕地與水域邊緣的水鳥，擁有鮮紅色的額甲與黃綠色的腳趾，擅長在水面游動及隱藏於蘆葦叢中，雖然游泳時看似悠閒，但牠其實沒有蹼，而是靠長長的腳趾來支撐行走於浮葉植物上，猶如「凌波微步」。

請繼續往下閱讀...

台灣八哥（Acridotheres cristatellus）是台灣的原生種鳥類，擅長模仿人類語音且叫聲多變，牠們常成對或成小群活動，以昆蟲、果實、種子為食，對環境變遷有極高的適應能力，然而，由於外來種八哥的競爭，其族群數量曾一度減少，台灣八哥從早期農村常見的鳥類，到現在變成保育類第二級的珍貴稀有野生動物，不過短短幾十年的時間，大漢溪畔人工濕地作為原生種八哥重要的棲息地，棲地的妥善管理自然是重要的課題。

黃裕斌說，高灘處除了管理並維持人工濕地正常的除污功能外，每年另委託專業團隊進行生態監測與物種調查，詳實記錄濕地鳥類生態變化，並嘗試在不影響濕地除污功能的前提下，進行適度的棲地營造，提高濕地鳥類生物多樣性，讓大漢溪人工濕地群，成為名符其實的生態綠廊。

高灘處表示，新海二、三期人工濕地-交通及導覽資訊，可搭乘公車310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋→新海二、三期人工濕地，位於大漢溪濕地生態廊道導覽中心，地點在新北市華江橋下河濱公園，服務時間每週二至週日上午9點至下午5點（週一休館），電話（02）2250-5958。高灘處官網https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/，服務中心粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcwetlands。

擁有鮮紅色的額甲與黃綠色腳趾的紅冠水雞。（新北市高灘處提供）

停棲在樹上的原生種八哥已成為第二級的珍貴稀有野生動物。（新北市高灘處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法