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    不讓電動汽車「顧路」 麥寮公所斥資700萬打造3處充電站

    麥寮鄉公所自籌約700萬元在鄉內打造3處電動汽車充電站。（記者黃淑莉攝）

    麥寮鄉公所自籌約700萬元在鄉內打造3處電動汽車充電站。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/06 16:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕電動汽車充電站不普及，麥寮鄉公所斥資約700萬元在鄉內建置3處充電站，鄉長許忠富指出，台塑六輕在麥寮，不論是員工、外地來開會人員駕駛電動車越來越多，避免有找不到充電站窘境，公所自籌經費打造，現等台電公司送電即可啟用。

    許忠富表示，電動汽車越來越多，許多車主最大擔憂是開遠門找不到充電站，他自己就曾有開車到外地洽公，因出門前電沒充足，開到半途電量不足，又找不到充電站的經驗，雲林沿海地區目前只有台61線口湖休息站有充電站，其他鄉鎮都沒有。

    許忠富說，這幾年麥寮等沿海地區觀光客增加，且大部分遊客都是自行開車，加上六輕在麥寮，前來的車輛多，但不少車主都擔心出門車子沒電或電不足找不到充電站「顧路」（台語熄火），也會影響遊客來麥寮的意願。

    許忠富表示，為滿足充電需求，公所自籌近700萬元建置3處電動車充電站，分在麥寮鄉公所前廣場停車區設快充及慢充各2座；麥寮社教園區停車場設快充及慢充各2座；麥寮鄉市中心的表福公有停車場設慢充4座，今年3月動工，相關機電等設施設備都已完成，台電送電即可啟用。

    麥寮鄉公所自籌約700萬元在鄉內打造3處電動汽車充電站。（記者黃淑莉攝）

    麥寮鄉公所自籌約700萬元在鄉內打造3處電動汽車充電站。（記者黃淑莉攝）

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