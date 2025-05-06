被上司釘「壓轎金」助解 台南神佛壇罕見練新兵全年免費結緣

神轎停駕時會在板凳與神轎間置放金紙，以示尊敬，這些被神轎壓過的金紙就稱做壓轎金。（記者王姝琇攝）

2025/05/06 16:04

〔記者王姝琇／台南報導〕睽違5年，台南市盤古藥皇廟神佛壇大駕近期復出，馬上有信眾表明「被上司釘得滿頭包」特地來求大駕「壓轎金」，廟方擲杯獲允一整年壓轎金供民眾免費結緣。

神轎不能落地，停駕時會在板凳與神轎間置放金紙，以示尊敬，這些被神轎壓過的金紙就稱做壓轎金，相傳其有祈福、避凶等多功能，是相當實用的「神物」，因數量不多時常造成信徒瘋搶。

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神佛壇成員龔思瑞指出，日前大駕復出就有信眾特地來求「壓轎金」，大概就是工作被上司釘，求回壓轎金後有明顯改善；加上神佛壇大駕招募新血，訓練期長達1年，每週都會更換約120張的壓轎金，索性決定擲杯請示神明，最後獲允杯指示將這些「壓轎金」全數釋出，開放自由索取。

龔思瑞說，壓轎金可安神、保平安、驅邪避凶，此次釋出的壓轎金都是大駕壓7天後才取起，有加持功效，每張都蓋有神佛壇大印，建議放在枕頭下安神，也可以祈求業績、貴人等；如果有其他不同的需求，則可以燒香向神明稟報緣由，有效期間約1個月，爾後可在家或送回連同壽金燒化。

台南神佛壇向神明請示獲允即日起釋出一整年「壓轎金」供民眾免費結緣。 （記者王姝琇攝）

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