竹科園區慈雲路塞爆 改善工程新增1車道及增設紅綠燈號誌

新竹市慈雲路每到上下班就成為進園區最易塞爆的交通路段，市府今啟動改善工程新增1車道及增設紅綠燈號誌，同時會將臨光復路的人行通橋挪移後，新增車道，增加路幅空間。（記者洪美秀攝）

2025/05/06 16:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路是進入科學園區的主要道路之一，從業人數突破17萬人，但慈雲路每到上下班尖峰時段就因車流量龐大而塞爆，市府爭取中央經費，啟動慈雲路（龍山西路到光復路1段）的交通改善工程，除會移開綠色植栽通道新增1車道外，也會在龍山西路口新設紅綠燈號誌及設置行人專用道，並進行光復路1段人行天橋的遷移工程，預計明年上半年完工，期紓解慈雲路的交通狀況。

交通處表示，慈雲路交通改善工程委託專業顧問公司研擬交通改善方案，經交通改善小組審議通過，改善範圍涵蓋慈雲路沿線6處主要路口。目前除先完成號誌系統優化，後續會採分段辦理工程改善，優先推動龍山西路到光復路1段的改善作業，總工程費共2634萬元，內政部國土署補助82%，約2160萬，市府自籌18%，約474萬元。

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交通處表示，此次改善工程主要針對龍山西路到光復路之間的路段進行重要的瓶頸改善。由於現有的人行天橋設計造成車道寬度不足，導致該路段長期交通壅塞，此次將針對天橋側溝進行整理與退縮，釋放道路空間，未來將新增1車道，使原本僅有單車道的路段恢復為雙車道。另為解決車輛迴轉引發的人車衝突，進行人車分流的改善設計。

另慈雲路規劃設置貨車裝卸貨停車彎與公車停車彎，讓大型車輛停靠不再影響主線車流，同時搭配交通號誌的調整，透過尖峰時段秒數的優化，降低人車衝突與等待時間，讓道路使用更順暢。

慈雲路全段工程總經費約9000萬，中央補助高達8成以上，將採分段方式施工，預計明年上半年完工。另為降低對通勤族不便，部分工程採夜間施工，也要求施工廠商加強施工前的宣導與交通引導措施，減輕工程對民眾通行的衝擊。

新竹市慈雲路每到上下班就成為進園區最易塞爆的交通路段，市府今啟動改善工程新增1車道及增設紅綠燈號誌，包括將人行道上的植栽縮減，新增1車道。（記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路每到上下班就成為進園區最易塞爆的交通路段，市府今啟動改善工程新增1車道及增設紅綠燈號誌，同時會將人行斑馬線移到中間路段，減少人車衝突。（記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路每到上下班就成為進園區最易塞爆的交通路段，市府今啟動改善工程新增1車道及在龍山西路增設新紅綠燈號誌，並將行人斑馬線移到中間，避免人車衝突。（記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路每到上下班就成為進園區最易塞爆的交通路段，市府今啟動改善工程新增1車道及增設紅綠燈號誌，預計明年上半年完成。（記者洪美秀攝）

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