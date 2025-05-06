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    簡水改接台水完工通水 苗栗頭屋974戶家庭免於缺水煩惱

    苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場改接台灣自來水工程，總經費1億2786萬元，今（6）日上午舉辦通水典禮，讓974戶家庭免於缺水煩惱。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場改接台灣自來水工程，總經費1億2786萬元，今（6）日上午舉辦通水典禮，讓974戶家庭免於缺水煩惱。（記者彭健禮攝）

    2025/05/06 15:21

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場改接台灣自來水工程，總經費1億2786萬元，今（6）日上午舉辦通水典禮，讓974戶家庭免於缺水煩惱。出席典禮的經濟部水利署長林元鵬也表示，苗栗縣自來水普及率還要再加強，未來會繼續協助推動。

    頭屋鄉簡易自來水場位於頭屋鄉頭屋村，成立於1961年，比1974年創立的台水公司還早，主供水範圍包含頭屋村，及苗126線周邊獅潭村及北坑村，用戶約900多戶，水源為抽取後龍溪支流沙河溪經處理後供應用戶。但因氣候變遷水文改變，2015年起簡易自來水水井水位逐漸下降，每逢河川枯水期水量不足，常有缺水情形發生，多次由台水公司緊急支援用水。

    經前立委徐志榮向中央爭取台灣自來水延管工程，獲中央核定分三期施設，第一期於2020年7月完工，第二期於2021年12月完工，第三期於今年3月完工，接水用戶共計974戶，不僅使得原使用簡易自來水家庭免於缺水煩惱，也讓頭屋鄉自來水普及率從2018年的61.8%，提升到今年的78%。

    林元鵬、自來水公司總經理李丁來、苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、前立委徐志榮、縣議員鄭碧玉、孫素娥、張志宇、許櫻萍、頭屋鄉長徐鑫榮、鄉民代表會主席涂金臺等人出席今天通水典禮。

    林元鵬表示，他也是苗栗子弟，對於苗栗有這麼重大的工程完工非常高興，特別感謝許多苗栗鄉親願意無償提供土地使用，省下徵收的冗長程序，也感謝第一線的村長們大力協助溝通。

    林元鵬也注意到苗栗縣還有很多鄉親無自來水可用，尤其是近來氣候變遷，導致原來使用山泉水或簡易自來水的水源與水質不穩定，自來水普及率還要再加強，未來會繼續協助推動，在供水愈來愈穩定的狀況下，經濟會更繁榮。

    鍾東錦表示，前瞻基礎建設計畫，加強地方水電供應，他上任後特別要求工商發展處成立四大管線聯繫會報，適時解決管線挖掘問題，讓水、電接管工程可以加快施工。現在泰安、南庄及卓蘭水質較硬，急需要改善，水利署也提出天花湖水庫建設，縣府也會支持。

    徐志榮恭喜頭屋鄉親多年來的願望終於順利完成通水，並感謝中央對苗栗自來水延管工程的支持，包括苗栗市祥雲山莊，公館鄉南北河，以及正在進行的開礦村、福德村等自來水延管工程經費的補助。

    邱鎮軍則表示，他延續徐志榮委員的使命，上任後即積極與自來水公司協調，並爭取調高自來水延管工程每戶平均成本上限，從60萬元調高為80萬元，住在水庫附近的可以調高為100萬元，日後將會持續向中央爭取經費，改善苗栗自來水普及率之提升。

    頭屋鄉簡易自來水改接台水後，全鄉自來水普及率從2018年的61.8%，提升到今年的78%。 （記者彭健禮攝）

    頭屋鄉簡易自來水改接台水後，全鄉自來水普及率從2018年的61.8%，提升到今年的78%。 （記者彭健禮攝）

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