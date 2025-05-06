好康A！雲林這3處市集 100元現金可換購200元加倍購票券

即日起到雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場，100元現金可換購面額200元的加倍購票券。（圖由縣府建設處提供）

2025/05/06 15:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕即日起到雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場，100元現金可換購面額200元的加倍購票券，雲林縣府建設處表示，5月限定，且數量有限，換完為止，歡迎民眾走進市場消費。

縣府建設處指出，為鼓勵民眾走進市場消費，帶動地方商機，同時推廣環保理念，經濟部商業發展署推出「2025眾星雲集．好市加倍購」活動，雲林縣有3個市集入選，包括西螺東市場、西螺中央市場、斗六雲林溪美食廣場。

請繼續往下閱讀...

建設處表示，活動以「環保＋回饋」為主軸，只要民眾在活動日自備環保袋、環保杯、環保餐具等，前往縣內這3處市集服務台出示確認後，就可以100元現金換購200元的加倍購票券，也就是花100元可以買到價值200元的商品，但票券限當日使用，且無法跨市集使用。

縣府建設處長廖正彥指出，縣府每年編列250萬元經費，持續輔導各地攤商改善經營條件，並結合中央推動市場形象升級與創新行銷，去年在經濟部辦理的「樂活名攤及優良市集」評鑑中，雲林市場更獲得高達178顆星的亮眼成績，充分展現市場轉型的成效。她指出，這次3市集入選「好市加倍購」活動，是對縣府投入市場環境改善與在地行銷推動的肯定，誠擎歡迎鄉親踴躍參與，以實際行動支持在地經濟、響應環保生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法