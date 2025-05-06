為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    好康A！雲林這3處市集 100元現金可換購200元加倍購票券

    即日起到雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場，100元現金可換購面額200元的加倍購票券。（圖由縣府建設處提供）

    即日起到雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場，100元現金可換購面額200元的加倍購票券。（圖由縣府建設處提供）

    2025/05/06 15:23

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕即日起到雲林縣西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場，100元現金可換購面額200元的加倍購票券，雲林縣府建設處表示，5月限定，且數量有限，換完為止，歡迎民眾走進市場消費。

    縣府建設處指出，為鼓勵民眾走進市場消費，帶動地方商機，同時推廣環保理念，經濟部商業發展署推出「2025眾星雲集．好市加倍購」活動，雲林縣有3個市集入選，包括西螺東市場、西螺中央市場、斗六雲林溪美食廣場。

    建設處表示，活動以「環保＋回饋」為主軸，只要民眾在活動日自備環保袋、環保杯、環保餐具等，前往縣內這3處市集服務台出示確認後，就可以100元現金換購200元的加倍購票券，也就是花100元可以買到價值200元的商品，但票券限當日使用，且無法跨市集使用。

    縣府建設處長廖正彥指出，縣府每年編列250萬元經費，持續輔導各地攤商改善經營條件，並結合中央推動市場形象升級與創新行銷，去年在經濟部辦理的「樂活名攤及優良市集」評鑑中，雲林市場更獲得高達178顆星的亮眼成績，充分展現市場轉型的成效。她指出，這次3市集入選「好市加倍購」活動，是對縣府投入市場環境改善與在地行銷推動的肯定，誠擎歡迎鄉親踴躍參與，以實際行動支持在地經濟、響應環保生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播