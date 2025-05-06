百億綠色成長基金支持 環境部成立「資源循環新創聯盟」

環境部成功爭取到100億元「綠色成長基金」，支持減碳與循環經濟相關項目，6日正式成立｢資源循環新創產業聯盟」，由政府與青年攜手打造綠色台灣品牌。（記者吳柏軒攝）

2025/05/06 15:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對全球循環經濟與淨零轉型浪潮，環境部成功向國發會爭取到100億元「綠色成長基金」，支持減碳與循環經濟相關項目，今（6）日正式成立｢資源循環新創產業聯盟」，由政府與青年攜手打造綠色台灣品牌，透過資金補助、轉型輔導與資源整合，促進地方創生、加速新創鏈結國際，邁向全球市場。

環境部長彭啓明表示，根據總統賴清德指示，要打造「綠色品牌MIT」，而自己本身是創業出身，理解無通路、法規不完善等問題，而今環境部要催生循環新創，成功跟國發會爭取到100億元「綠色成長基金」，預計月底將由總統正式宣布辦公室啟用，預計投資2千萬元到1億元規模的案子，另行政院副院長鄭麗君也提到中小企業，未來也將提出百萬等級的創投。

請繼續往下閱讀...

彭啓明說，新創除了資金，還要有市場，故今日成立此聯盟，將可幫助新創找到通路與國際鏈結，還有法規，目前已修訂循環經濟相關法令並送到行政院，希望下半年送入立法院，盼立院正常審議民生法案；透過資金、市場及制度來全面推動，認為台灣不只半導體，將來還有機會發展循環經濟產業，並打造蓬勃綠色經濟生態系，實踐「零廢棄、真永續」願景。

彭啓明更提到，年輕人創意無限，已有用廢棄漁網做眼鏡、回收尿布做的紙，乃至小小奉茶節省水資源等，盼民眾消費也能選用循環產品，讓台灣環境更好；另外也提到，國際稀土、稀有貴金屬越來越受重視，而手機、鋰電池等用了很多稀有貴金屬，未來應循環再利用，收集變成台灣本地資源，還提到營建土石方及廢棄物，也要再循環。

循環署長賴瑩瑩說明，政府近年積極推動資源循環零廢棄政策，藉由績優企業遴選，與2030超越圈圈－循環經濟新創展等活動，展現成果，去年成立8+N資源循環聯盟，已成功串連多方資源，今年進一步成立新創聯盟，深化產業創新量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法