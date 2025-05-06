「關上3扇門，勇敢向前走」 國際單親兒童基金會辦論壇

國際單親兒童基金會創辦人黃越綏，在論壇中勉勵未婚懷孕媽媽，忘掉挫折勇敢向前走。（記者翁聿煌攝）

2025/05/06 16:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人國際單親兒童文教基金會成立30年，6日與新北市社會局合辦第7屆國際單親兒童論壇，以「庇護中心之經營挑戰」為主題，邀集來自菲、印、泰及國內專家、實務工作者，針對庇護機構所面臨困境及展望分享交流，基金會創辦人黃越綏常提醒未婚懷孕媽媽及世人，人生面臨挫折時要勇敢關上「過去之門」、「今日後悔之門」和「未來焦慮之門」，才能繼續向前走。

國際單親兒童文教基金會由作家黃越綏創立，她表示，1995年她創立基金會，30年來共服務超過6萬戶家庭，包含廣義的單親類型，如隔代教養、分居、服刑等，鑑於台灣少女未婚生子比率居亞洲之冠，因此於2012年在於台南設立「麻二甲之家」，專門收容未成年未婚懷孕的少女及弱勢失依的兒童，用愛與包容陪伴她們走出自己的天地。

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黃越綏說，她常提醒入住的未婚懷孕媽媽及世人，人生有3扇門要關上，一是過去之門，二是今日後悔之門，三是未來焦慮之門。唯有勇敢關上這3扇門，才能勇敢的向前走。

新北市社會局長李美珍表示，新北市人口佔全國6分之一，青少年有54萬多人，各項的挑戰相當大，非常感謝基金會願意出手協助政府，共同關照社會弱勢單親族群，基金會30年一路走來不容易，感謝創辦人及所有協力者，用慈悲柔軟的心來包容和鼓勵。

除了專題演講，論壇並分組研討，深入探討安置中心內的衝突管理、未成年入住者情感與人際問題、如何減少鄰避效應、穩定心理支持與創傷照護等議題，期望藉由多元交流，啟發可行的實務策略，協助庇護機構優化營運與服務品質。

國際單親兒童文教基金會執行長劉珊珊（右）表揚出單親家長李佳菁（左）。（記者翁聿煌攝）

國際單親兒童文教基金會執行長劉珊珊（中）表揚第十一屆傑出單親家長。（記者翁聿煌攝）

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