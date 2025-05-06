商圈、夜市資訊在哪裡？ 議員質疑北市府未評估世壯運經濟效益

2025雙北世壯運特約店家地圖。（圖擷取自世壯運特約店家地圖）

2025/05/06 15:43

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運下週開幕，議員質疑，店家優惠資訊未見商圈、夜市，而北市府在世壯運投入9億4000多萬預算，卻只預估發放給選手的465萬元現金券可帶來約2倍，即930萬元的消費金額，未評估可帶來的整體經濟效益。商業處回應，選手、觀眾在台北吃喝、住宿、娛樂等，都會有各種消費，會再另外計算相關數字。

台北市政府各局處今（6）日到台北市議會財政建設委員會，針對世壯運觀賽民眾之周邊商業行銷進行專案報告。商業處處長高振源表示，目前已募集2493特約店家及4458家百貨商場駐點店家，提供世壯運專屬優惠；另民眾憑開幕儀式購票證明至大巨蛋周邊122間特約店家消費，享同等選手之優惠。

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民眾黨議員林珍羽表示，世壯運行銷應該是全台北都要動起來，而不是只有周邊場館的事，質疑台北市有1萬2000多家住宿餐飲、3400多家娛樂服務商家，商圈、夜市、市場等資訊為何都沒有列入專案報告中？

林珍羽也指出，報告中看不到世壯運可以為台北市帶來多少經濟產值？她質疑市府拿麥當勞、摩曼頓、鬍鬚張等店家優惠當作主打，忽略了在地商家，更質疑「麥當勞還需要你幫忙行銷嗎」？她說，市府明明應該是蓄勢待發，準備迎接國際觀光客，報告卻感覺像在提案。

國民黨議員詹為元也詢問世壯運可以帶動多少經濟產值？他指出，世壯運官方APP「WMG2025」設計很爛，雖然該有的資訊都有，但介面非常複雜，也不解為何「串聯雙北跑點闖關GO」未整合進APP中，還得另外登入Web APP。

詹為元指出，查看特約店家優惠，使用中文版APP連結到地圖，可以看到「出示選手證提供特製前菜」的特約優惠，但使用英文版查看同樣的店家，資訊卻一片空白，就算選手找到特約店家，也無從得知優惠資訊。詹為元指出，相關資料沒有對接起來，有資訊落差，批評世壯運其他類似狀況層出不窮。

民進黨議員洪健益也批評市府報告內容空洞，他認為，世大運辦得有聲有色，100分可以給80分，世壯運卻相當「落漆」，賽事本身要辦好一點。

台北市產業發展局局長陳俊安說，通常活動產值的數據都是在活動結束後，才會計算較精確的數字，會由執委會負責。他說，會請商業處計算世壯運預估經濟效益，以檢視世壯運舉辦成果是否符合預期。

高振源表示，商圈、市場會以「遊程」方式推廣，包含周邊有什麼市場、商圈、景點，世壯運住宿及旅遊專區網站內都會介紹，讓選手、觀賽民眾知道哪裡有好康優惠，提供給選手的現金券只佔行銷的一小部分而已。他表示，選手、觀眾在台北吃喝、住宿、娛樂等，都會有各種消費，會再另外計算相關數字。

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