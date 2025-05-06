關渡新橋銜接台64？工務局：中長期評估接台64 短期推動交通改善

針對關渡新橋評估，工務局長馮兆麟答詢指出，中長期評估銜接台64分流103市道的車流，短期將配合淡江大橋通車期程進行交通改善。（記者黃子暘攝）

2025/05/06 15:50

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院2022年核定「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路）計畫，其中要求新北市府規劃「關渡新橋」，作為降低往台北市大度路車流的配套方案，新北市議員呼籲應直接銜接台64線，工務局去年5月曾表示年底有望提出評估雛形，議員鄭宇恩今（6）日質詢追蹤評估進度。工務局長馮兆麟答詢指出，中長期評估銜接台64分流103市道的車流，短期將配合淡江大橋通車期程進行交通改善。

鄭宇恩表示，市府去年說年底有望提出報告雛形，近期工務局告知關渡新橋跟淡水河兩岸幹線路網平衡可行性策略評估初稿已經完成，但報告中仍然未告知民代關渡新橋是否有望銜接台64，質疑報告遲不公布，難免使民代、民意認為評估進度、計畫落後。

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馮兆麟說，初稿將銜接台64、銜接市道103等均納入評估，中長期評估銜接台64分流市道103車流，目前主要考量淡江大橋2026年通車後的車流量，短期規劃將先完成市道103的電桿地下化，另外也規劃在成蘆橋路口規畫立體化工程。

鄭宇恩指出，中央已將經費核給新北，市府應該要有時程壓力，她也詢問工務局是否有信心把關渡新橋在手中辦理完成？

馮兆麟回應，未來工程尚有牽涉需與中央水利署協調河川治理線訂定等事項，市府持續協調中，有信心優先處理淡江大橋通車後的短、中期交通流量改善事項。

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