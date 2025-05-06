中市觀旅網4月增越語 「大玩台中APP」今年增韓文

市議員陳政顯批觀旅局官網語系少，對外國遊客不友善。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/06 15:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推台中觀光旅遊網及「大玩台中APP」，希望能提供給來台中的觀光客指南，市議員陳政顯不滿的表示，韓國、越南來台中的旅客愈來愈多，但是APP語言版本不足，目前僅提供中、英、日3種語言，缺乏韓文、越南文等高需求語系，軟體不行，硬體的設施也未加強，難怪台中的觀光一直辦不起來。

觀光局長陳美秀表示，因應越南跟台中機場班機愈來愈來多，今年4月已在觀光旅遊網增加越南語系，在原有中、英、日、韓外又多一個越南語系，而「大玩台中APP」下載20多萬，六都第三，今年也會增加韓文。

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市議員陳政顯表示，目前「大玩台中APP」截至114年2月下載數僅20萬7千人，與台中觀光旅遊網7000萬次瀏覽量相較，顯示APP吸引力不足、留客功能有限。

陳政顯指出，APP語言版本不足，目前僅提供中、英、日3種語言，缺乏韓文、越南文等高需求語系，對於來台中自由行的國際旅客而言，明顯不夠友善。應即刻強化國際友善性。

應比照其他國際城市，擴充語系選項，降低使用門檻，提升觀光服務品質。

陳政顯並表示，根據交通部的統計資料可以知道，去年2月到今年2月從台中國際機場出境的國人超過44萬人，但從台中國際機場入境的觀光客人數卻不到一半，這個比例，市府不會汗顏嗎？

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