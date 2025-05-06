2批澳洲豬腳又被檢出萊劑 進口商發聲明致歉

又有2批澳洲豬腳被檢出萊劑，進口商發聲明致歉。（記者楊媛婷翻攝）

2025/05/06 14:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕又有自澳洲進口豬腳檢出有萊克多巴胺，雖殘留量仍在我國容許標準內，進口廠商今（6日）發聲明表示，該公司成立以來從未進口過任何不符規定或含有萊劑豬肉產品，在還沒釐清是否是澳洲豬場責任前，都不會銷售、分裝該批肉品。

依衛福部食藥署所管理的豬肉儀表板資訊顯示，又有2批澳洲豬腳檢出萊劑，進口該批豬腳的進口商華鋐國際貿易公司對進口的豬腳檢出有萊劑感到遺憾並致歉，也強調該公司自2017年成立迄今，從來都沒有進口過任何不符國內食安法規或含有萊克多巴胺的豬肉產品。

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華鋐公司表示，這2批豬腳產品被檢出的萊克多巴胺數值分別是0.002ppm、0.003ppm，雖然都還在我國對萊劑殘留容許量的範圍內，但對於引發社會疑慮仍感到非常抱歉，也強調這次進口絕對不是故意行為，將會再自行送驗，也強調在取得更多檢驗實據與國外供應商責任歸屬釐清之前，不會先行處理該批肉品販售、分切或後續銷毀事宜，也承諾會持續強化控管，防止類似事件再度發生。

據了解，這2批被檢出微量萊劑的澳洲豬腳，跟上一批被檢出含萊劑的豬腳都來自同一家澳洲豬肉供應商，進口商目前都還在釐清責任歸屬。

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