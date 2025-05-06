美感學習重體驗 近千所國中小參與

教育部今（6）日舉辦課程成果分享交流工作坊，參與美感體驗課程的學校，114學年將累積近千所。（教育部提供）

2025/05/06 15:14

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「藝起來尋美」計畫，透過與藝文場館及種子學校合作，打造多元的美感體驗課程，參與體驗課程的國中小，至今（114）年8月起之114學年，將累積近千校，協助學生在藝術與文化的浸潤中，找到屬於自己的美感經驗，並將美感素養融入真實生活，成為未來終身學習的重要養分。

教育部今（6）日舉辦課程成果分享交流工作坊，教育部師藝司科長彭寶樹說明，教育部自107學年起推動「國民中小學辦理美感體驗課程教育計畫」，以美感體驗課程，引導學生在藝文場館中透過多重感官的體驗，累積個人深刻的美感學習經驗為目標，至今已發展逾百案美感體驗課程，並不斷優化種子學校、藝文場館與師培大學共創的課程合作模式。

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「藝起來尋美」計畫主持人、台北藝術大學副教授吳岱融表示，在美感體驗教育中萃取出4項課程特質：真實性、關聯性、科技性、社交性，以回應新一代學習者的學習需求與特性，透過真實物件的展示與詮釋轉化，展覽教育設計的互動方式，以及社交參與的學習機制，協助學生在博物館等藝文場域中，逐步建構並深化具意義的美感經驗。

新竹市水源國小與新竹水道取水口展示館合作，以踏查水圳、古蹟與歷史建築結合校本課程，強調文化資產作為美感經驗的載體，使學生在真實場域中發展對地方文化與空間美感的認識；桃園市僑愛國小與光點台北合作，透過情境模擬與適性創作，讓特教學生在體驗學習中發展社會技巧與培養美感感知能力，落實文化平權與共融精神。

新北市北峰國小與海洋科技博物館合作，帶領學生搭乘潮境方舟1號，進行潮間帶體驗與館內探索，並結合專家交流與創意手作，將科學知識轉化為美感表達，在體驗中培養海洋關懷與永續意識；宜蘭縣利澤國小與利澤國際偶戲藝術村合作，將物件作為表演工具，引導學生在劇場中學習即興創作與敘事表達，並透過身體與物件的互動發展創造力與團隊協作能力。

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