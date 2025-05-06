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    台水北桃園5工程5/19施工 停水23小時、受影響20.5萬戶

    台水二區處合併辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」等5項工程，19日上午8點開始施工，最長施工停水23小時，圖為受影響地區及停水時數。（圖由經發局提供）

    台水二區處合併辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」等5項工程，19日上午8點開始施工，最長施工停水23小時，圖為受影響地區及停水時數。（圖由經發局提供）

    2025/05/06 14:23

    〔記者謝武雄／桃園報導〕台水公司二區處合併辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」等5項工程，將於月19日上午8點開始施工，最長施工停水23小時，停水影響區域包括龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區，總停水戶數約20.5萬戶，台水也呼籲用戶於停水前6小時完成儲水，以避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

    經濟發展局長張誠表示，桃園市總停水戶數約20.5萬戶，其中龜山區9個里、八德區16個里，於19日上午8時起至深夜12點止，停水施工16小時，受影響約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，於19日上午8時起至20日2點止、施工停水18小時，約2萬戶受影響。

    另桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，於19日上午8點至20日上午7點、施工停水23小時，約13.6萬戶受影響；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶受影響；另新北市林口、泰山、五股等區也停水16小時。

    張誠表示，市府召開審查會議，審查台水公司工程規劃及供水計畫，並要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序準則，並規劃於本市停水範圍設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水，消防局也做好應變準備協助緊急供水。

    市府與台水公司預計於停水前1週，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水並查詢停水相關訊息。

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