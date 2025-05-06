彰化喬友大樓都更案推動3年 王惠美：完成融資簽約最快6月提計畫

彰化縣長王惠美今在議會定期會進行施政報告。（記者張聰秋攝）

2025/05/06 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化火車站商圈的民間自辦都更案的彰化市喬友大樓，都更程序已經走了3年，縣長王惠美今在議會施政報告時表示，該大樓更新案已經完成與銀行的融資簽約，最快6月就會提送都市更新事業計畫，準備邁入關鍵階段。

喬友大樓連貫中正路與三民路，基地面積約408坪，1991年落成使用，當時風光一時，但隨著建物老舊，2021年6月30日發生嚴重火警造成4死20多傷後，成為壓死駱駝的最後一根稻草，大樓被鑑定為危樓，從此拉開都更序幕。

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縣府在2021年12月劃定更新地區，2022年4月住戶自行組織更新會，隔月舉行成立大會，正式啟動都更程序。接著2023年縣府完成強制拆除，2024年與彰化銀行簽下11億元融資，初步規劃興建地上26樓、地下4樓的住商混合大樓。

更新會成立至今滿3年了，目前進度已經發展到將提送都市更新事業計畫階段，只要計畫順利審查通過，就能進入權利變換，也就是決定地主分回房屋還是領現金，等共識確立後就能動工興建。建設處指出，這份事業計畫草案仍在討論中，要能順利送件，得取得過半地主同意，不只人數過半（共115人），連土地面積也要超過一半。

王惠美表示，喬友案是縣府列為城市再生與土地活化的重要案例之一，也是鼓勵民間自辦都更的典範。除了喬友案外，另一個彰化火車站北區都更案，範圍涵蓋永安夜市，也在今年2月底進入公展與審議程序，兩案都同步進行中。

建設處補充指出，目前縣府對於喬友案後續發展持樂觀看法，若程序順利，幾年後就能見到這塊曾經淪為廢墟的地標，重新以嶄新面貌回歸市中心。

彰化縣議會今開定期會，議程第2天由縣長施政報告。（記者張聰秋攝）

喬友大樓連貫彰化市中正路與三民路，基地面積約408坪，舊建物早已夷為平地，等待更新重建。（記者張聰秋攝）

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