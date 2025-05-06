北市路燈推PFI委外引反彈 議員提案通過保勞權

台北市路燈公園管理處規劃明年推動路燈換裝暨維護PFI（Private Finance Initiative 民間融資提案），民進黨議員許淑華今（6）在議會工務委員會提案要求確保職工權益不受委外影響，重新規畫辦理方案。（記者何玉華攝）

2025/05/06 14:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市路燈公園管理處計畫將傳統路燈全面汰換成節能的LED燈，規劃於明年推動路燈換裝暨維護PFI（Private Finance Initiative 民間融資提案），引起職工擔心工作權受影響，民進黨議員許淑華今（6日）在議會工務委員會提案要求確保職工權益不受委外影響，重新規畫辦理方案，委員會修正文字後通過送市府研議辦理；公園處說明，現有同仁的維護工作會繼續維持，不足的才由廠商來補充，後續會在契約明確規範分工。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會近來向朝野議員陳情，指PFI政策損害工作權，並指過去曾試辦區域委外管理維護失敗，最後還是由公園處同仁善後，不僅未達委外效益，也徒增同仁負擔，要求停止委外案。相關訴求已獲同仁逾7成連署。近期在議會也多有議員質詢。

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許淑華指出，北市要在2年內汰換完全市路燈，後續維護履約時間長達11年，初估將有200多人受到影響，市府不宜貿然實施全面委外，勞動局也應介入確保職工權益不受影響；此外，後續若發生管理維護的問題，還是需要路燈隊員的協助，疊床架屋不僅沒有達到效益，反而增加人員的負擔。

公園處長藍舒凢表示，現有同仁的維護工作會繼續維持，不足的才會由廠商來補充，同仁權益在今年3月份已經跟分隊說明過，4月16日也已經跟企業工會跟職工代表做溝通說明。之後會在與廠商的契約中做明確的分工。

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