台師大設計系作品登大阪世博 日本工藝材料融入生活用品

台師大設計系團隊參與台灣設計研究院與日本兵庫縣的產學合作案成果，以日本傳統工藝材料「淡路瓦」製成香座、鑰匙掛架與雨傘架等日常用品。（台師大提供）

2025/05/06 13:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大師生團隊作品登國際舞台！設計系兼任講師周育潤，帶領系上大四學生文唯聿、郭玟慧、李詩元、蔡宗桓與楊博宇，參與台灣設計研究院與日本兵庫縣的產學合作案成果，以日本傳統工藝材料「淡路瓦」製成香座、鑰匙掛架與雨傘架等日常用品，於大阪世博會場的「Gallery West 展出」，展現出台灣新生代的設計能量。

台師大設計團隊參與由台灣設計研究院（TDRI）策劃、與日本神戶時尚協會合作舉辦的展覽「HYOGO × TDRI工藝與設計的融合—點亮生活的兵庫與台灣彰化共創計畫」，日前於日本大阪世界博覽會亮相，展現台灣設計教育實力與跨文化創新成果，受到國際注目。

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該展覽為TDRI自去年起推動的跨國產業共創計畫，邀集台灣設計師深入日本兵庫地區，包括丹波燒、淡路瓦、神戶皮革與豐岡包袋等傳統工藝重鎮，展開設計與工藝的對話與合作，探索材料、技藝與當代生活需求間的創新可能。

其中，「淡路瓦×台灣設計新解構」是結合淡路島傳統的製瓦工藝，以「家」的概念，為逐漸式微的淡路瓦提出融入現代生活的可能性，作品則由台師大設計相關系所師生共同創作，重新詮釋傳統瓦片於現代生活中的角色，為展覽中最受關注的作品之一。

校方說明，如文唯聿所設計的線香台結合了淡路島的線香產業，提出了具屋瓦意象的收納解決方案。郭玟慧的鑰匙架則是把日式房屋帶回到現代居家空間，在回家時點亮一盞燈的溫馨感。而由淡路瓦所製成的雨傘架，將雨沿著屋簷滴下的聲音與畫面，展示重現在產品上。不僅保有工藝的溫度，也體現設計介入生活的創新精神，融合傳統文化記憶與當代美學。

展覽亦邀請多組台灣設計師參與跨國合作，如以台灣蘭花結合丹波陶藝的生態花器、將神戶皮革融合彰化回收材質的永續帽款、運用香蕉絲與園藝網材設計的現代提包等，體現台灣設計在永續發展與跨域共創上的深度實踐。

台師大設計系團隊參與台灣設計研究院與日本兵庫縣的產學合作案成果，以日本傳統工藝材料「淡路瓦」製成香座、鑰匙掛架與雨傘架等日常用品。（台師大提供）

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