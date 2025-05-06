白沙屯媽祖進南投頭旗車猜錯原地不動 網笑被海放：還在討論路線

白沙屯媽祖進香團6日上午進入南投名間鄉，盛況空前。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

2025/05/06 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖以進香無固定路線聞名，今上午白沙屯媽祖進人南投，更是200年來頭一遭。不過與此同時網友也熱議頭旗車該怎麼辦，因為走在前頭的頭旗車已先進入彰化縣，且歷來不能走回頭路，引發網友熱烈討論。

白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香持續進行，雖然過往路線並不固定，卻不曾走到南投縣，近日外界也關注今年是否會首度進入南投，而就在今上午11點半左右，白沙屯媽祖鑾轎在員集路上跨越彰化與南投交界線，是200年來每年一度的北港進香史上首度進入南投縣，也讓大批網友直呼見證歷史。

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不過與此同時不少網友也紛紛熱議，走在前頭的頭旗車該如何是好，因為頭旗車早先是進入彰化縣，與媽祖目前的路線剛好相反，且一般來說頭旗車不能走回頭路，為此網友也紛紛發文直呼「我狂笑，對不起，頭旗君」、「現在要怎樣搬山過嶺？」、「中間隔了八卦山脈，不是那麼容易會合的」、「有沒有當地居民可以建議一下，怎麼翻過松柏嶺？」

還有網友笑稱「頭旗跟最重要的香擔要不要直接走回去苗栗了？」、「媽祖婆懂得分散人流」，針對網友建議可以走登山步道翻過松柏嶺，也有網友笑稱「這個時候頭旗準備展開驅趕獼猴團了」、「獼猴可能會搶走頭旗」等。

也有不少關注動態的網友也紛紛表示「看起來頭旗車還在原地跺腳」、「GPS都沒在動耶」、「頭旗到現在還沒動可能還在討論路線」、「現在第一件事，都是在看頭旗與媽祖的距離。根據GPS定位，截至今下午2點多頭旗車還在二水，與媽祖鑾轎的距離為7526公尺。

此外也有網友分享過去的見聞指出，「頭旗經常被海放，有次在伸港福安宮，大家都在搭帳篷想說能休息，頭旗車也進來了，媽祖一到，三進三出往外走，大家連忙收東西繼續走」、「我以前也跟過頭旗走，結果遇到媽祖跟頭旗分開走的囧況，現在乖乖跟在媽祖神轎後面走，寧願被海放，也不想走錯路」、「難怪之前看紀錄片說，老一輩扛轎的香燈腳，都會擋轎子擋到肩膀可能都破皮來確定媽祖真的要走這個方向，沒有GPS沒有GOOGLE Map的年代，頭旗組真的會瘋掉！」

今上午白沙屯媽祖進人南投，更是200年來頭一遭。不過與此同時網友也熱議頭旗車該怎麼辦，因為走在前頭的頭旗車已先進入彰化縣，且歷來不能走回頭路，引發網友熱烈討論。（圖擷自白沙屯GPS）

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