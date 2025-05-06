台中智慧停車成「智慧擋路」？市議員施志昌批設計荒謬

議員施志昌、林祈烽批評台中歌劇院附近路邊智慧停車的電箱林立。（施志昌提供）

2025/05/06 14:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府去年起投入7年26億元啟動路邊智慧停車計畫，2030年要完成大量智慧停車格建置，議員施志昌、林祈烽批評台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置僅200多格，為六都最慢，而且電箱林立、政策反覆。

對此，台中市交通局長葉昭甫回應，市府AVI停車格收費系統立柱對市景衝擊甚大，因此不做立柱，而是採低位設計，至於有關停車格設置電箱問題會再去了解，初步了解其他縣市的AVI停車格規格與設計與中市設計不同

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施志昌指出，根據各縣市AVI建置數量，台中市目前僅建置約200多格，遠落後於桃園市的600多格，雙北各約1000多格，台南約4000格，高雄甚至已達6000格，市府推動政策推動多年，成效卻仍不如人意，市府難辭其咎。

施志昌進一步指出，交通局堅持不能設立立柱，目前不少辨識系統雖為平面設計，卻設置了大型供電電箱，其體積甚至超過傳統立柱，嚴重影響通行，國家歌劇院周邊路段就有20個停車格竟設置4座大型電箱，佔地驚人，不但不美觀也影響行人通行。

施志昌說，有廠商設立柱經市府核可與完工驗收後卻被要求拆除重建，而有廠商則設電箱，市府政策混亂。

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議員施志昌（右）、林祈烽批評台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置在六都最慢，而且電箱林立、政策反覆。（記者蔡淑媛攝）

台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置影像辨識器。（交通局提供）

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