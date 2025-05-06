為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中智慧停車成「智慧擋路」？市議員施志昌批設計荒謬

    議員施志昌、林祈烽批評台中歌劇院附近路邊智慧停車的電箱林立。（施志昌提供）

    議員施志昌、林祈烽批評台中歌劇院附近路邊智慧停車的電箱林立。（施志昌提供）

    2025/05/06 14:34

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府去年起投入7年26億元啟動路邊智慧停車計畫，2030年要完成大量智慧停車格建置，議員施志昌、林祈烽批評台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置僅200多格，為六都最慢，而且電箱林立、政策反覆。

    對此，台中市交通局長葉昭甫回應，市府AVI停車格收費系統立柱對市景衝擊甚大，因此不做立柱，而是採低位設計，至於有關停車格設置電箱問題會再去了解，初步了解其他縣市的AVI停車格規格與設計與中市設計不同

    施志昌指出，根據各縣市AVI建置數量，台中市目前僅建置約200多格，遠落後於桃園市的600多格，雙北各約1000多格，台南約4000格，高雄甚至已達6000格，市府推動政策推動多年，成效卻仍不如人意，市府難辭其咎。

    施志昌進一步指出，交通局堅持不能設立立柱，目前不少辨識系統雖為平面設計，卻設置了大型供電電箱，其體積甚至超過傳統立柱，嚴重影響通行，國家歌劇院周邊路段就有20個停車格竟設置4座大型電箱，佔地驚人，不但不美觀也影響行人通行。

    施志昌說，有廠商設立柱經市府核可與完工驗收後卻被要求拆除重建，而有廠商則設電箱，市府政策混亂。

    議員施志昌（右）、林祈烽批評台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置在六都最慢，而且電箱林立、政策反覆。（記者蔡淑媛攝）

    議員施志昌（右）、林祈烽批評台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置在六都最慢，而且電箱林立、政策反覆。（記者蔡淑媛攝）

    台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置影像辨識器。（交通局提供）

    台中智慧停車影像辨識系統（AVI）建置影像辨識器。（交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播