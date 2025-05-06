旅台日人稱「黃金週去日本很恐怖」 一票遊客曝：今年很意外

每年4月底至5月初，是日本一年一度的大型連休「黃金週」（ゴールデンウィーク），也是許多計畫赴日觀光的外國遊客會盡量避開的地雷時段。黃金週示意圖。（歐新社資料照）

2025/05/06 14:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年4月底至5月初，是日本一年一度的大型連休「黃金週」（ゴールデンウィーク），也是許多計畫赴日觀光的外國遊客會盡量避開的地雷時段，旅台多年的日本作家也直言，就算機票免費，他也絕不會在這期間去日本旅遊。但一票赴日遊客透露，今年日本各地意外沒有想像中人擠人，甚至有不少空位。

長年定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」，昨（5）日在臉書粉專發文指出，他真心建議大家在4月底至5月初「絕對不要去日本旅遊」，哪怕機票免費，這段期期間他也絕不去日本，「因為壓力會超大。」

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他也解釋，日本黃金週是大概5天到11天的大連假（今年黃金週為4月29日至5月6日），很多日本人會在這段期間出遊，所以觀光景點到處都是人山人海、高速公路一直塞車，且飯店也變得超貴又難訂，「知名餐廳難訂，租車也沒了，新幹線一直客滿，但反而一般的電車比較空；而對在服務業工作的人來說，黃金周就是地獄周。」

「日本人的歐吉桑」在文末提醒，「這次不小心去日本旅遊的人應該都有體驗到吧！明年在黃金週去日本旅遊的人，請小心喔！」。該文一出引起不少過來人熱議，「黃金週隔天去什麼都便宜7成」、「多年前不小心參與到黃金週假期，大站真的人多到爆炸」、「昨天剛回來，5/3跟了個一日遊的團！一半以上的時間在塞車。

但也有一票網友指出，在今年黃金週前往日本旅遊，沒有遇到往年常見的可怕景象，「人在名古屋，絲毫感受不到」、「北海道沒什麼人，我們已經來一星期了」、「昨天入境成田，下飛機過海關拿行李、出去，半小時」、「這次4/27～5/3去福岡，沒有想像中擠，之前有預想到會不會很多人，所以先訂位，沒想到去現場蠻多空位」。

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