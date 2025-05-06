北市抽驗蔬果 農藥超標不合格率18％

KIKI ATT店使用的紅辣椒，遭檢出5項農藥殘留不符規定。（圖由台北衛生局提供）

2025/05/06 13:55

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局3月抽驗50件蔬果產品，9件不符規定，不合格率18%，違規產品包括紅辣椒3件、九層塔2件；青蔥、韭菜花、菜豆、香菜各1件，各檢出1至5項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，衛生局已命抽驗地點下架不得販售。

此次抽驗不符規定產品，均屬高風險農產品，包含KIKI ATT店使用的紅辣椒，遭檢出5項農藥殘留不符規定；六福萬怡酒店使用的紅辣椒，遭檢出1項農藥殘留超標；momo購物網大叔嚴選生鮮蔬果宅配的白梗九層塔、菜豆，各遭檢出2項農藥殘留不符規定。

請繼續往下閱讀...

台北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。另已通知台北農產運銷股份有限公司，針對違規農友停止供應該品名代號10天。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北農針對違規農友第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至台北市政府衛生局網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法