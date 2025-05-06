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    台幣升值、關稅談判大戰下 楊文科：多吃優質國產豬肉挺本土

    近期台幣升值又要面對關稅談判，新竹縣長楊文科今天呼籲國人多選購優質國產豬肉挺台灣。（記者黃美珠攝）

    近期台幣升值又要面對關稅談判，新竹縣長楊文科今天呼籲國人多選購優質國產豬肉挺台灣。（記者黃美珠攝）

    2025/05/06 14:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕近日澳洲進口豬肉被驗出有輕量的萊克多巴胺，境內有肉品市場的新竹縣，縣長楊文科今天早上要求縣府衛生、教育、農業以及新竹肉品市場輪流說明國產豬肉在縣內的把關機制，讓所有鄉親了解、安心，且在當前面臨國際關稅大戰之際，呼籲國人多多愛用國產豬肉，以維持國內畜產業者的生產意願，進而保障自己的食用安全。

    縣府農業處長傅琦媺說，國產豬肉的生產以在新竹縣為例，共有生產端、出豬、以及分切3個階段的把關機制，生產端由該處針對豬飼料和用藥執行把控，每年有40多場次的查核，其中6場次就是針對有無瘦肉精的問題。出豬的時候就由新竹肉品市場執行管理和稽查，分切後的國產豬肉商品則由衛生局負責檢驗追蹤。

    衛生局長殷東成說，新竹縣自2021年起實施「加強查驗市售豬、牛產製品計畫」訂定規劃縣內公共飲食場所、大賣場、超市、傳統市場及零售通路商，無論是生鮮豬肉、加工食品或餐飲食品業者，依規定都要強制標示豬肉產地，衛生局也針對上開場所加強稽查抽驗，並比對肉品來源資訊，確認標示正確性。

    迄今累計抽驗畜肉1507件，且全數合格。標示查核了3799件，有2件不合格，主要是沒有標示產地。

    針對食藥署4月底公布，有批來自澳洲的進口豬肉產品被檢出0.001ppm，該局昨天已經加強稽查通路商，目前抽驗5件，都在檢驗中。

    縣府教育局長楊郡慈說，縣內中小學營養午餐的供應契約都要求使用具有CAS優良農產品標章、產銷履歷農產品，並能追溯國產生鮮豬肉，確認都有在食品檢驗環節中。

    新竹肉品市長總經理詹皓智則說，他們可以進入拍賣市場的豬隻除了必須來自合法畜牧場，擁有防疫編號、畜牧場的相關健康聲明之外，對於萊克多巴胺更要求必須0檢出！

    經新竹肉品市場拍賣、屠宰後的屠體也都有屠體刺青，上面也有QR CODE，可以提供消費者溯源。

    楊文科說，萊克多巴胺跟當前的關稅談判議題其實息息相關，近日新台幣升值、關稅談判都會影響國內相關產業。特別是大量進口肉品會衝擊國內市場，左右本土畜產業者的生產意願，國人如果想要吃得健康，就建議多選購國產肉品，用這樣來力挺國內畜牧業者，讓他們HOLD一定的生產意願，消費者都有健康豬肉可吃。

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