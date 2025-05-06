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    淡水木下靜涯舊居獲選ICOM全球名人故居

    木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，1923年由木下承租並命名為「世外莊」。（記者羅國嘉攝）

    木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，1923年由木下承租並命名為「世外莊」。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/06 13:29

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國際博物館協會（ICOM）今年推動「國際故居博物館日」活動，全球共有27個國家、260個名人故居入選。亞洲區僅有台灣、蒙古、菲律賓與印尼等國入列，其中台灣獲選的是新北市淡水的「木下靜涯舊居」，由新北市立淡水古蹟博物館經營管理，再次讓淡水古蹟站上國際舞台。

    木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，1923年由木下承租並命名為「世外莊」。此處於2010年被登錄為歷史建築，2021年完成修復，保有唭哩岸石牆與19世紀末的磚造洋樓風格。現以常設展呈現木下靜涯的生平、藝術貢獻及他在淡水的日常生活故事，全年免費開放參觀。

    淡水古蹟博物館長蔡美治指出，今年ICOM除延續推動「518國際博物館日」，也以故居為主題，鼓勵各地辦理導覽、音樂會、工作坊等活動，促進全民參與。「淡古經管多座歷史名人古蹟，我們當然不能缺席，經申請與審查後，木下靜涯舊居成功入選，把淡水的文化資產推向全世界。」

    蔡美治說明，木下靜涯為日本著名膠彩畫家，曾任台灣美術展覽會及總督府美術展覽會東洋畫部審查員，對台灣東洋畫風格發展影響深遠，與林玉山、郭雪湖、蔡雲巖等台灣畫壇名家交情深厚。除藝術成就外，他的生活也相當獨特與風趣，養白火雞與猴子、喜愛邀藝術同好吃鍋，還戴著會因陽光變色的粉紅太陽眼鏡，展現出獨樹一格的藝術家風采。更多活動詳情可至淡古官網粉絲專頁查詢。

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