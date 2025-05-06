會展中心及綠美圖今年底完工 中市水湳經貿園區停車位地方憂不足

市議員張廖乃綸質疑水湳經貿園區停車位現已不足，會展中心開幕如何因應。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/06 13:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心、綠美圖今年底將正式啟用，市議員張廖乃綸今天在市議會質疑交通局未做好停車規劃，整個水湳經貿園區早因中央公園啟用辦了許多如跨年晚會、元宵燈會已不夠使用，一旦會展中心及綠美圖完工，現有的停車空間根本不敷使用，交通局應儘早因應。

交通局長葉昭甫表示，整個水湳經貿園區周邊停車位約有8000多個，加上其他交通大眾運輸工具，會儘量滿足開展後的需求。

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市議員張廖乃綸指出，水湳轉運中心約在明年第一季完工，但台中國際會展中心及綠美圖都會在今年底完工啟用，令人心驚的是，一旦會展中心正式運作來自世界各地的廠商來到水湳經費園區，現有的停車位根本不夠停。

張廖乃綸不滿表示，交通局所說的北區停車格位4千，全區加起來有8千多格，但很多停車格位離會展中心達1公里多，難道要讓民眾走一公里多的路至會展中心，相當離譜，現今中央公園在辦跨年及元宵燈會活動時就出現停車不足的問題，希望交通局要審慎思考，停車問題絕對是未來水湳經貿園區最大的問題。

交通局表示，水湳地區規劃為低碳示範區，以大眾運輸為疏運主軸，並提供適量停車空間，且相關場館內亦有提供停車空間供攤商、民眾等使用，可將停車需求內部化，減少周邊道路交通衝擊；未來會展中心等場館如果辦理相關大型活動，主辦單位亦須視情況提送交通維持計畫，交通局將協助審查及檢視相關交通疏運或接駁計畫，且接駁計畫需採串聯周邊大眾運輸節點或停車場的策略，將持續檢討水湳地區整體交通管理設施、停車及大眾運輸量能等相關需求，適性提出相應的交通規劃。

交通局長葉昭甫表示，水湳經貿園區周邊有8000個停車位。（記者蘇金鳳攝）

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