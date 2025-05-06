台南好禮徵選開跑 遴選60大特色伴手禮搶曝光

南市經發局114年度「台南好禮」徵選活動今日正式啟動。（記者王姝琇攝）

2025/05/06 13:08

〔記者王姝琇／台南報導〕南市經發局114年度「台南好禮」徵選活動今日正式啟動，預計將遴選出100件特色商品入圍，最後將評選出60件商品代表，展示台南好禮的豐富多元與創新能量。

徵選分為「好禮」、「好鮮」及「好物」三大類別，涵蓋烘焙加工食品、生鮮冷藏食品及文創生活商品。凡設籍台南、設有實體或網路商店之業者皆可報名參加，每類別最多可送2項商品。採3階段辦理，6月將辦理第1階段資格審查與第2階段書面審查，遴選出100件特色商品入圍；第3階段實物審查，將選出60件優秀商品，成為114年度台南好禮的代表。即日起至6月10日受理報名。

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經發局長張婷媛指出，通過徵選的店家將成為台南好禮的代表，有機會獲得多元曝光資源，包括專屬官網介紹、創意行銷活動、形象影片製作、參與媒體及展售活動等，並成為市府各機關與民間機構採購的優先選擇，協助業者拓展行銷通路，提升品牌能見度與競爭力。

市長黃偉哲指出，今年徵選重點特別強調品牌力、數位力與永續力等三大核心價值，推動產業升級，形塑城市專屬印象；強調此次徵選不僅是產品比拚，更是品牌角力場，期待透過本活動，鼓勵品牌說好自己的故事，讓消費者一眼認出台南好物。

在數位能力方面，黃偉哲表示，能有效傳遞品牌價值與產品特色，進而提升顧客互動與市場觸及力；同時呼應全球ESG趨勢，徵選鼓勵業者融入環境友善、生產透明、在地循環等永續理念，共同打造可長可久的品牌生命力。

114年度「台南好禮」預計將遴選出100件特色商品入圍，最後評選出60件商品，成為台南好禮的代表。（記者王姝琇攝）

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