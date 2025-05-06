科技校院繁星甄選入學放榜 1976人上榜錄取率60.2％

114學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天放榜，今年錄取人數為1,976名，總體錄取率為60.2%。（記者楊綿傑攝）

2025/05/06 13:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天放榜，今年計有48所科技校院和2所大學，提供招生名額為2473名；參加本學年科技繁星之技（綜）高學校計264校，報名人數合計為3,284名，錄取人數為1,976名，總體錄取率為60.2%。

根據技專校院招生委員會聯合會統計，完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3142名，志願數計3萬764個，每人平均志願數為9.8個；經由「統一分發後，錄取國立科技校院至少有1名之技（綜）高學校數比率達97.3%；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達75.9%以上；參與科技繁星之偏遠地區技高學校計20校所推薦考生錄取率為63.9%。

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技專校院招生委員會聯合會指出，考生可上網查詢相關放榜資訊，不另寄分發結果書面通知，若對分發結果如有疑義，可於本月7日中午12時前，以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任提醒錄取生，分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加114學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加114學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於本月13日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。

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