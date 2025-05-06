2025520「愛你愛我~我愛你」 屏縣各戶所520登記結婚送好禮

屏東市戶政事務所520登記結婚贈送的禮品。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/06 12:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025年5月20日諧音「愛你愛我~我愛你」，是寓意甜蜜美好的愛情密碼，屏東縣政府民政處今年以「2025520 幸福All in 屏東」為主題，從5月14日至5月20日於各戶政事務所推出520幸福週結婚登記送好禮活動，透過精心布置結婚拍照專區，規劃豐富多樣的活動內容及加碼賀禮為新人見證幸福時刻。

為向新人傳遞祝福，屏東市戶所以「幸福花嫁、浪漫花婿」為主題布置文青風拍照專區搭配現場演奏婚禮樂曲，並準備電烤盤及保溫壺好禮送給新人。東港戶所以「因鮪有你，甜在心裡」規劃總鋪師現切鮪魚秀、現烘愛情紅豆餅等熱鬧活動，贈送新人火烤兩用爐及「滿載報喜」爆米花，祝福新人愛情滿載、甜蜜報喜。

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萬丹戶所以「114520一世我愛你」囍字成雙、紅牽情緣為主題妝點拍攝場景及贈送電陶爐、蜜汁紅豆等多樣好禮，當日並有仿古三輪車迎親活動。恆春戶所以「甜甜蜜蜜，騎行協力」由專業解說人員帶領新人騎行黃包車遊恆春古城，並贈送蒲姜花蜂蜜及加緊產子的「金鏟子」。

里港戶所以在地元素「蹄（提）手一生，水嫩幸福」設計復古風拍照背板及幸福湯譜板，現場並備有韓式拍照機可自拍美照，贈送「蜜芋禮盒」祝福佳偶甜甜蜜蜜。內埔戶所以「內埔媽祖有加持，福慧雙修好幸福」提供精裝結婚書約，520當日準備百年老鐵馬讓新人共乘幸福走下去，並贈送快煮壺、醬油禮盒等向新人表達祝賀之意。

潮州戶所以「愛戀潮庄，幸福成雙」為主題，讓新人一起倒入愛情香檳，攜手敲響幸福禮鐘，贈送「鴛鴦成雙又成對，愛情燒滾滾」的鴛鴦鍋。枋寮戶所打造海洋風拍照場景，並推出幸福抽抽樂活動及贈送氛香禮盒、金鏟子，祝福新人早生貴子。

屏東縣府民政處表示，為避免5月20日當天辦理結婚登記人數眾多，新人們可於結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚登記日。

為支持年輕人安心成家，鼓勵生育並減輕家庭育兒負擔，屏東縣府今年起針對屏東縣設籍的新生兒，第1名新生兒發給生育津貼2萬元，第2名以上新生兒發放3萬元，各鄉鎮也加碼提供生育補助，並配合行政院「0到6歲國家一起養」政策，推出一系列友善育兒福利。

恆春戶所布置的結婚背板十分浪漫。（圖由屏東縣政府提供）

內埔戶所致贈快煮壺、醬油禮盒等禮品。（圖由屏東縣政府提供）

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