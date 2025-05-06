又2批澳洲豬檢出萊克多巴胺 食藥署：符合殘留標準合法放行

豬肉儀表板新增2批來自澳洲的冷凍豬腳含有微量萊劑。 （記者邱芷柔翻攝）

2025/05/06 12:31

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國首次在進口豬肉中驗出瘦肉精萊克多巴胺（萊劑），消息一出引發各界關注，沒想到今（6日）豬肉儀表板又新增2批來自澳洲的冷凍豬腳含有微量萊劑。對此，食藥署署長姜至剛上午出面說明，這2批產品與前一批同樣出自澳洲同一家製造廠，但由不同貿易商進口，經檢驗均符合我國動物用藥殘留標準，合法放行，請民眾安心。

姜至剛指出，最新檢出的2批產品數量分別為23.71公噸與23.54公噸，檢出值為0.002ppm及0.003ppm，均遠低於法定容許值0.01ppm。政府一向秉持公開透明原則，透過豬肉儀表板揭露檢驗結果，就是為了讓民眾安心。

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針對萊克多巴胺的安全性，姜至剛進一步解釋，不論豬肉或牛肉中的萊劑，在毒理學上並無差異，國內外標準皆採風險評估原則管理。他表示，自2012年開放美牛以來，累計24.9萬批中有2493批檢出微量殘留，皆為合格產品，依法放行，若不符標準，則堅決退運或銷毀，目前已有6批遭處分，豬肉則從2021年開放，管理原則一致。

姜至剛表示，他上任後以「安心署長」自許，希望能讓全民吃得安心。他強調，安心不只是食品的安全，還有民眾對風險的感知與信任，「身體上的風險，我評估給大家看；心理上的安心，要由大家一起建構。」他強調，食藥署將持續秉持科學分析與資訊透明，所有放行的產品皆在可接受的風險範圍內，雖非「零風險」，但只要經過放行，民眾就能放心食用。

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