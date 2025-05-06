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    首頁　>　生活

    有雷達回波卻非下雨？鄭明典：多是「軍事活動」

    鄭明典PO出這張今天上午11點20分的雷達回波圖，指出畫面中台灣西南方海面的訊號並非「氣象回波」，他認為這處回波很可能是「軍事活動」。（圖擷自臉書）

    鄭明典PO出這張今天上午11點20分的雷達回波圖，指出畫面中台灣西南方海面的訊號並非「氣象回波」，他認為這處回波很可能是「軍事活動」。（圖擷自臉書）

    2025/05/06 12:39

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前氣象局局長鄭明典時常分享氣象資訊，不過他今（6）日PO出一張雷達回波圖，並表明圖上一處標記並不是「氣象回波」！他解釋背後的原因，並指這處雷達回波很可能是「軍事活動」。

    鄭明典今天中午在臉書發文分享這張雷達回波圖，不過，一開頭卻表示圖上有一塊回波訊號「非氣象回波」。有網友也PO出衛星雲圖對照，指出比對同一處發現「雲層很薄」。

    鄭明典解釋，「回波是真的，但不是來自雨滴」、「圈起來的地方持續有小區塊強回波出現，回波明顯穩定地隨風飄」。

    不過他也指出，這種回波在降雨雷達中看不到，因為降雨雷達有比較先進的濾波設定，因此很容易判斷，這些是「非氣象回波」，依照過去的經驗，這類回波很多是「軍事活動」。

    鄭明典PO出一張雷達回波圖（左），並指台灣西南方這處訊號並非「氣象回波」，有網友對照同時段衛星雲圖（右）發現，在同一處「雲層很薄」。（圖擷自氣象署）

    鄭明典PO出一張雷達回波圖（左），並指台灣西南方這處訊號並非「氣象回波」，有網友對照同時段衛星雲圖（右）發現，在同一處「雲層很薄」。（圖擷自氣象署）

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