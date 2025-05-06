台東偏鄉正妹在土木工程環境中成長 如願上榜國立高科大

外表出色，志在土木工程，課餘愛玩吉他，遠從長濱鄉到台東市就讀國立台東專科學校高職部土木科的郭佩璇，上榜國立高雄科技大學土木工程系。 （記者黃明堂翻攝）

2025/05/06 12:15

〔記者黃明堂／台東報導〕今年高職科技繁星入選管道中，全國公立科技大學土木與建築群僅錄取45位優秀高職生，今天榜單揭曉，遠從長濱鄉到台東市就讀國立台東專科學校高職部土木科的郭佩璇，以全國第四名的傑出表現，錄取自己心中的第一志願「國立高雄科技大學土木工程系。

郭佩璇來自長濱鄉忠勇村，因家中從事土木工程的工作，從小耳濡目染，逐步萌生投身土木領域的志向，也因此選擇進入東專高職部土木科就讀。儘管身處資源較少的地區，她始終勤奮不懈，憑藉堅定的意志與實作能力，在全國土木建築群中脫穎而出，名列全國第四名。

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校方說，她的技術與努力在多場全國性比賽中大放異彩，包括獲「112年全國木橋載重創新設計競賽第三名」、「113年全國抗震大作戰第七名」，展現卓越的專業實力與創新思維。

但在光鮮亮麗的成績背後，藏著不為人知的艱辛。郭佩璇的父親於去年發生車禍，導致長時間無法工作，家中經濟全仰賴母親從事土木工程一肩扛起。身為長女的她，不僅要自立自強，也得分擔照顧弟弟與妹妹的責任。面對現實壓力，她沒有選擇放棄，而是更加珍惜學習機會、加倍努力，不讓家庭的重擔成為她夢想的阻力。

在校3年中，她考取了丙級測量、砌磚、手繪製圖與電腦繪圖、乙級工程測量等五張技術士證照，考照率更是宜花東地區土木科之冠。郭佩璇表示，名次雖然能錄取更前段的校系，但高雄科技大學土木工程系始終是第一選擇。因為科上的張恒瑋主任與張凱翔老師都是該校校友，她也希望能追隨老師們的腳步，有一天成為能替故鄉盡一己之力的土木工程師。

郭佩璇在吉他社找到紓壓與表達自我的方式，使高職生活更添色彩。她說，這3年不僅學會實作與專業技能，也明白來自偏鄉的孩子只要努力，一樣可以站上全國舞台」。

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