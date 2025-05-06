為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄高爾夫球場私立轉公立？ 陳其邁:先解決水保問題

    高市議員湯詠瑜建議高雄高爾夫球場由私立改公立。（都發局提供）

    高市議員湯詠瑜建議高雄高爾夫球場由私立改公立。（都發局提供）

    2025/05/06 12:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員湯詠瑜今總質詢時，建議引發爭議的高雄高爾夫球場、或許可考慮由私立轉公立？市長陳其邁答詢時指出，眼前最急迫的應該先解決水保問題。

    湯詠瑜表示，高雄高爾夫球場曾吸引日本前首相、美軍將領到場打球，也是南部培訓重地，基於日前衍生租約與農業使用爭議未解，建議市府可考慮未來由私立改為公立。

    她舉中興新村公設高爾夫球場為例，評析高雄高爾夫球場若改為公立有幾個好處，包括可降低參與門檻、推廣健康生活、促進青少年（大學）教育、多功能開發，想詢問市長陳其邁的看法？這建議被議長康裕成當場稱讚真是好問題。

    陳其邁答詢說明，現階段須先解決幾個問題，尤其是水土保持與出流管制，至少要有3.7萬噸滯洪量，才不會造成下方淹水，另一個問題在農藥使用。

    陳其邁強調，球場用地屬市有財產，卻長期違規、一直沒法解決，未來初步會朝兼具滯洪、市民使用等方向，不能有開發，後續會推動市民參與，提供不同意見。

    高市議員湯詠瑜建議高雄高爾夫球場改為公立，市長陳其邁答詢強調眼前迫切問題在水保。（翻攝官網）

    高市議員湯詠瑜建議高雄高爾夫球場改為公立，市長陳其邁答詢強調眼前迫切問題在水保。（翻攝官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播