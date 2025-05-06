台南酪梨減產逾25％ 農業部最快明公告全市天然災害救助區域

農業部次長胡忠一（左1）視察台南酪梨災損情形。（記者劉婉君攝）

2025/05/06 12:21

〔記者劉婉君／台南報導〕台南酪梨種植面積約680公頃，全國最多，但受到3月低溫及4月降雨影響，著果率不佳，農業部次長胡忠一表示，經過5月2日台南區農業改良場與農糧署南區分署、市府農業局、區公所四方會勘後，確認已達天然害災救助標準，最快明天就會公告全市為酪梨天然災害救助區域。

胡忠一與台南農改場場長陳昱初等人，今（6）日上午應立委郭國文及林俊憲之邀，先後前往官田及大內視察酪梨災情，許多農民到場，官田區農會總幹事林定億也會農民發聲，爭取將酪梨的天然災害救助金額提高與芒果相同。

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胡忠一表示，天然災害救助是政府希望幫助農漁民可以快一點恢復耕作，救助金過去是成本的2至3成，不是100%補到滿，去年以農家記帳重新檢討後調整1次，今年10月、11月還會再調整1次，目前酪梨1公頃8萬元，芒果1公頃10萬元。她也建議，農業保險可以補助到農業收益的80%至95%，對農民更有保障。

胡忠一也提醒農民，在農業部公告酪梨為全市天然災害救助區域後，10天內完成申報，並利用農業部的天然災害救助現地照相APP拍照上傳，農業部收到市府造冊之後，2天內就會撥款。

郭國文表示，酪梨是高經濟、高營養價值作物，依據現有辦法1公頃補助8萬元需要調整，希望農業部檢討極端氣候下的救助辦法，希望未來的補助標準能夠符合農民需求現況。

林俊憲指出，酪梨產區從台灣最南屏東傳出災情開始，去年這個時間酪梨拍賣均價為每公斤220元，但現在拍賣均價已經飆破300元，希望農政單位再多傳授應對的方法，讓農民學習。

農業部次長胡忠一（左1）視察台南酪梨災損情形。（記者劉婉君攝）

農民表示，以往此時酪梨結實纍纍，現在只剩零星1、2顆，還不知道能不能留得住。（記者劉婉君攝）

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