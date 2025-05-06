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    綠色和平指控台4艘遠洋漁船非法捕鯊

    綠色和平去年8月目擊台籍遠洋漁船在禁漁區違規捕鯊。（綠色和平提供）

    綠色和平去年8月目擊台籍遠洋漁船在禁漁區違規捕鯊。（綠色和平提供）

    2025/05/06 12:06

    〔記者楊媛婷／台北報導〕綠色和平組織今（6日）指控該組織的船艦「彩虹勇士號」去年8月直擊有4艘台籍遠洋漁船在北太平洋公海禁漁區捕鯊，期間更至少有39隻鯊魚被捕，還包含瀕危的馬加鯊，並指依據這些漁船卸貨紀錄，認為是有計畫的目標捕鯊行為，非混獲意外，認為漁業署對遠洋船隻作業掌握不足。

    之前有台籍遠洋漁船因非法獵捕二級保育海豚遭加拿大跨國通報，現又傳出有台籍遠洋漁船疑在公海禁捕鯊魚期間，卻撈捕至少39隻鯊魚，綠色和平組織指出，隸屬該組織的船艦彩虹勇士號去年8月在北太平洋公海記錄生態時，卻意直擊4 艘台籍延繩釣漁船在季節性禁漁區捕鯊，認為明顯違反「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」。

    綠色和平表示，依照管理辦法，禁止漁船於每年 6 月 1 日至 10 月31 日，在北緯 35 度以北、東經 165 度至 175 度間海域捕撈鯊魚，但在超過 10 小時的記錄中，觀察到至少 39 隻鯊魚被這些漁船捕撈，其中還有瀕危的馬加鯊，經對比上述漁船的卸貨記錄，確認這些遠洋漁船的主要漁獲為鯊魚，證實違規捕撈為有計劃的目標性行為，非混獲意外。

    綠色和平海洋專案主任黃馨儀認為，漁業署在 2017 年就成立 24 小時漁業監控中心，可全天候監控遠洋漁船動態，防範 IUU （非法漁撈）活動，以去年8月直擊非法漁撈後，過了半年漁業署卻沒動作，另查詢該署2017 年至 2025 年間《遠洋漁業條例》違規輔導名單後，卻發現季節性禁止捕鯊有關的裁罰事件為零件，認為漁業署空有執法工具卻不執行，公海上這類非法漁撈行為會讓台灣國際聲譽再度受創，也指出政府若不追究，恐怕會損害出口市場，尤其美國將加強審查進口海鮮是否為IUU，認為要立刻建立杜絕IUU整體機制。

    疑似違規漁船返台後，綠色和平表示於港口追查卸貨情形，認為這些船魚獲以鯊魚為主，違規事件並非混獲意外所造成。（綠色和平提供）

    疑似違規漁船返台後，綠色和平表示於港口追查卸貨情形，認為這些船魚獲以鯊魚為主，違規事件並非混獲意外所造成。（綠色和平提供）

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