鋒面一波接一波！今晚起全台有雨 明北台灣整日不到23度

今明兩天天氣。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/06 11:47

〔記者林志怡／台北報導〕今日台灣各地白天維持多雲到晴的好天氣，但晚間又要因為鋒面變天。中央氣象署指出，今日白天各地山區及東部平地需注意午後雷陣雨，入夜後則因鋒面通過，全台轉為有雨的天氣，且北台灣氣溫將明顯轉涼，明日整日氣溫都在23度以下，週四、週五短暫空擋後，週六、週日將再有下波鋒面帶來降雨。

中央氣象署預報員趙紘說明，目前鋒面位於琉球海面，華南地區則有雲系建立，今日上午台灣各地維持多雲到晴、可見陽光的好天氣，午後山區、東半部平地有午後雷陣雨。

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不過，今晚起將有鋒面通過台灣，並抵達中部地區，各地天氣不穩定且全台有雨，西半部不定時有局部陣雨或雷雨，東半部以陣雨為主，中部以北地區、宜蘭、花東交界、花蓮沿海可能有局部大雨。

趙竑說，今晚至明日北台灣受到鋒面後方偏涼的空氣影響，氣溫較涼爽，明天整日氣溫大約23度以下，中南部地區則因降雨而略有降溫，但整體仍屬較悶熱的天氣，氣溫仍可達到25至26度。

隨著鋒面遠離，台灣本週四、週五再度位於另一波鋒面前方，環境轉為偏南風，整體高溫炎熱，天氣相對穩定，降雨型態以午後雷陣雨為主，但北台灣不時有水氣移入，可能有整日不定時零星陣雨出現。

趙竑提醒，週六、週日將有另一波鋒面通過，天氣變化快速，中部以北地區注意局部性大雨，其他地區有明顯雨勢，但影響期間較今晚起影響台灣的鋒面來得短，下週一環境就會迅速轉乾，中部以北、宜花雨勢趨緩，僅南部、東南部持續有雨，且週日晚間過後，受鋒面後方的偏涼空氣影響，氣溫也稍有轉涼。

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

未來一週天氣。（圖由中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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